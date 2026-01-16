Slušaj vest

Poslednjih dana svet bruji o novoj Netflix mini-seriji „His & Hers“, koja se od 8. januara munjevito popela na listu najgledanijih naslova i postala pravi izbor za ljubitelje psiholoških trilera.

Iako su mnogi gledaoci ostali pomalo razočarani samim krajem serije — uz zamerke da je finale previše klišeizirano i nedovoljno zaokruženo — to nije umanjilo ukupnu popularnost ovog ostvarenja. Naprotiv, „His & Hers“ se masovno preporučuje za bindžovanje, kako u svetu, tako i kod nas.

Detalj koji je zapalio Balkan

Ono što je posebno privuklo pažnju publike sa Balkana nema veze sa zapletom, već sa jednim kratkim, ali upečatljivim kadrom. Naime, u jednoj od scena Džon Bernthal ulazi u prodavnicu, dok prati sumnjivog muškarca, a kamera u tom trenutku hvata proizvod koji kupuje — Grand kafu.

Da, dobro ste pročitali. Srpska kafa, i to Grand, pojavljuje se usred Amerike, u jednoj od trenutno najgledanijih Netfliks serija.

Ovaj detalj nije promakao domaćim gledaocima, koji su scenu počeli da dele po društvenim mrežama gotovo momentalno. Balkanski Netfliks, kako se šaljivo komentariše, „gori“ već danima zbog ovog kadra.

Društvene mreže eksplodirale od komentara

Scena iz Netfliks serije His & Hers u kojoj se vidi Grand kafa u američkoj prodavnici Foto: printscreen/x/Nisic2Nisic

Reakcije su bile očekivano duhovite i pune lokalnog šmeka:

„Uzeo najskuplju, ide na slavu“,

„Pa ovo je genijalno“,

„Džon Srbin zna šta valja“,

„Vraćala sam scenu sto puta, nisam mogla da verujem“,

„Mislila sam da umišljam, pa sam proverila ponovo“,

„Neverovatno da smo svi isto primetili“…

Video: Zašto Netflix i HBO ne žele da prikažu kovaj film