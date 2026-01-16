Slušaj vest

Glumac Kifer Saderland navodno je pretio da će "ubiti" vozača taxi službe jer je odbio da stane i pusti ga iz automobila. Glumac je uhapšen 12. januara u Los Anđelesu zbog navodnog napada na vozača, kako su iz LAPD-ja potvrdili za Page Six.

Kako piše TMZ, Kifer je pozvao taxi Uber Black nakon večere s prijateljem, ali je u jednom trenutku vožnje hteo da izađe iz auta. Međutim, vozač je navodno odbio da stane i pusti ga iz automobila, što je dovelo do incidenta. Glumac je navodno policajcima rekao da je dva puta pitao vozača da ga pusti iz auta, što je on odbio.

Foto: Profimedia

Saderland je tada, kako tvrdi vozač, zapretio da će ga ubiti, a potom ga je napao rukama pre nego što je vozač Ubera pozvao policiju.

Izvori iz Policijske uprave Los Anđelesa rekli su da je moguće da Saderland i vozač nisu mogli da se sporazumeju, s obzirom na to da je vozač zatražio prevodioca kada je razgovarao sa službenicima.

Kifer još uvek nije komentarisao incident, a LAPD takođe nije imao dodatne komentare o sukobu.

Kifer Saderland Foto: Robyn Beck / AFP / Profimedia

LAPD je prethodno potvrdio da su u ponedeljak ujutro primili poziv o navodnom napadu u koji je bio uključen vozač Ubera. Incident se dogodio u blizini Sanset bulevara i Ferfaks avenije u Holivudu. Saderland je ubrzo identifikovan kao osumnjičeni, a iz LAPD-ja su naveli da je "ušao u vozilo usluge za deljenje prevoza, fizički napao vozača i pretio mu".

Policajci su uhapsili Saderlanda zbog pretnji, a iz uprave su potvrdili da žrtva nije zadobila povrede koje su zahtevale medicinsku pomoć na mestu događaja.

Glumac je pušten istog dana uz kauciju od 50.000 dolara, a očekuje se da će se pojaviti na sudu 2. februara.

