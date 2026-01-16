Slušaj vest

Glumac Kifer Saderland navodno je pretio da će "ubiti" vozača taxi službe jer je odbio da stane i pusti ga iz automobila. Glumac je uhapšen 12. januara u Los Anđelesu zbog navodnog napada na vozača, kako su iz LAPD-ja potvrdili za Page Six.

Kako piše TMZ, Kifer je pozvao taxi Uber Black nakon večere s prijateljem, ali je u jednom trenutku vožnje hteo da izađe iz auta. Međutim, vozač je navodno odbio da stane i pusti ga iz automobila, što je dovelo do incidenta. Glumac je navodno policajcima rekao da je dva puta pitao vozača da ga pusti iz auta, što je on odbio.

Saderland je tada, kako tvrdi vozač, zapretio da će ga ubiti, a potom ga je napao rukama pre nego što je vozač Ubera pozvao policiju.

Izvori iz Policijske uprave Los Anđelesa rekli su da je moguće da Saderland i vozač nisu mogli da se sporazumeju, s obzirom na to da je vozač zatražio prevodioca kada je razgovarao sa službenicima.

Kifer još uvek nije komentarisao incident, a LAPD takođe nije imao dodatne komentare o sukobu.

LAPD je prethodno potvrdio da su u ponedeljak ujutro primili poziv o navodnom napadu u koji je bio uključen vozač Ubera. Incident se dogodio u blizini Sanset bulevara i Ferfaks avenije u Holivudu. Saderland je ubrzo identifikovan kao osumnjičeni, a iz LAPD-ja su naveli da je "ušao u vozilo usluge za deljenje prevoza, fizički napao vozača i pretio mu".

Policajci su uhapsili Saderlanda zbog pretnji, a iz uprave su potvrdili da žrtva nije zadobila povrede koje su zahtevale medicinsku pomoć na mestu događaja.

Glumac je pušten istog dana uz kauciju od 50.000 dolara, a očekuje se da će se pojaviti na sudu 2. februara.

