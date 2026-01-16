Slušaj vest

Šon Pen (65) pojavio se nedavno na 83. dodeli Zlatnog globusa u Los Anđelesu, kao član glumačke ekipe filma "One battle after another" koji je ostvario veliki uspeh na prestižnom događaju.

Pojavio se u svom prepoznatljvom maniru, cigaretu nije ispuštao iz ruke tokom dodele što je u suprotnosti sa pravilima, neki su mu to zamerili, a drugi kažu da se ne radi o nepoštovanju protokola jer je Šon Pen jednostavno takav.

Cigaretu je držao i tokom šetnje sa svojom devojkom, cigareru u jednoj ruci, dok je drugom uhvatio Valeriju Nikov.

Nimalo ih ne štede u komentarima. Ranije su na meti kritika bili zbog razlike u godinama jer je Valerija tri decenija mlađa od čuvenog glumca, a sada ove detalje stavljaju u prvi plan: "Ja sam mislila da je sa sinom", "Zar to nije njegov sin", "Nema šasne da je ona žena", "Na slici su dva muškarca", "Lejdiboj sa Tajlanda", "Sigurno je Valerija transvestit", "Toliko liči na muškarca", "Izgleda kao MUŠKO. Nema šanse da je žena - u najmanju ruku transvestit".

Komentarišu i u razliku u visini, mada je prema zvaničnim podacima Šon visok 173 cm, a Valerija Nikov 177 cm.

Neki je porede sa sinom Donalda i Melanije Trampa, Baronom Trampom, a oni kojima ipak liči na devojku, sa Kendal Džener.

Ovaj par se prvi put pojavio zajedno 2024. godine. Šon Pen se inače uvek, kada se pogleda njegova prošlost, zabavljao sa mlađim ženama, a ta razlika je bila manje ili više izražena. Tako 2023. bio u vezi sa ukrajinskom glumicom Olgom Korotjajevom (45), pre nje sa koleginicom Kristin Vig (53), ali i sa Oskarovkom Šarliz Teron (51).

Ženio se tri puta, od 2020. do 2022. bio je u braku sa Lejlom Džordž (34), brak sa Robin Rajt (60) trajao je od 1996. do 2010, dok je Šonova prva supruga bila Madona i ta zajednica počela je 1985, a završila se četiri godine kasnije. Pen iz braka sa Robin Rajt ima ćerku Dilan (35) koja je vršnjakinaj sa Valerijom i sina Hopera (33).

Posle tri braka i tri veze sreću traži pored mlađane Moldavke. Da li će se smiriti u sedmoj deceniji ili je na pomolu još jedna raskid pa nova ljubav?

Dok se to ne sazna, sa mreža odjekuju i komentari kojima ih porede sa dedom i unukom. Kritičari često nemaju meru. Daleko su blagonakloniji prema Penu kada je u pitanju njegova gluma. I to i kritičari sa mreža i zvanični kritičari.

(Kurir.rs/ Blic žena)

