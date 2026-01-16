Slušaj vest

Slavni španski pevač Hulio Iglesijas, koji ima 82 godine, našao se u središtu ozbiljnog skandala nakon što su se u javnosti pojavile optužbe za seksualno zlostavljanje žena. Kako mediji prenose nova uznemirujuća svedočenja, dodatnu pažnju izazvao je i arhivski televizijski snimak koji ukazuje da njegovo problematično ponašanje prema ženama nije novijeg datuma.

Snimak iz Argentine ponovo u fokusu

Televizijski nastup iz Argentine iz 2005. godine ponovo je dospeo u javnost i izazvao burne reakcije. Na snimku se vidi kako Hulio Iglesijas fizički zadržava voditeljku Suzanu Himenez, držeći joj glavu rukama i prisilno je ljubeći u usta, iako ona pokušava da se izvuče iz zagrljaja. Situacija se dodatno pogoršava kada pevač insistira da sedne pored njega na kauč, gde nastavlja sa neprimerenim ponašanjem uprkos njenom protivljenju.

Suzana je u tom trenutku pokušala da kroz šalu ublaži situaciju i zadrži kontrolu nad emisijom. Snimak star više od dve decenije danas se tumači kao dodatna potvrda ozbiljnih optužbi koje su isplivale u javnosti.

Tužbe i svedočenja bivših radnica

Dve žene koje su ranije radile za Iglesijasa, predstavljene pod pseudonimima Rebeka i Laura, podnele su tužbu optužujući ga za seksualno zlostavljanje, trgovinu ljudima, kao i za uslove rada koji, kako tvrde, podsećaju na prinudni rad i ropstvo. Prema pisanju Rojtersa, organizacija "Vumens Link Vorldvajd" podnela je tužbu Vrhovnom sudu Španije 5. januara. Izvršna direktorka organizacije izjavila je na konferenciji za novinare da će dve žene u narednom periodu svedočiti kao zaštićeni svedoci.

Za sada, Hulio Iglesijas se nije oglasio povodom optužbi, dok je diskografska kuća Soni odbila da komentariše slučaj. Špansko tužilaštvo saopštilo je da zbog poverljivosti preliminarne istrage ne može da daje dodatne informacije.

Hulio Iglesijas Foto: AP

Optužbe o zdravstvenim testiranjima

U javnost su isplivala i dodatna svedočenja koja, kako prenosi Gardijan, bacaju novo svetlo na navodne uslove u kojima su žene radile za pevača. Prema njihovim tvrdnjama, pojedine zaposlene su morale da prolaze testiranja na polno prenosive bolesti.

Rebeka je izjavila: "Naredio je devojčicama da odu kod ginekologa na opšti pregled. Bilo je 10 ili 12 devojčica. Tamo su nam sve radili, ginekolog je sve pregledao."

Karolina je dodala: "Testirana sam na polno prenosive bolesti. Uradili su ultrazvuk i krvne pretrage da vide imamo li neke bolesti. To mi se nije činilo normalnim."

Žene tvrde da su rezultate pregleda morale da proslede jednoj od Iglesijasovih kućnih pomoćnica. Portal ElDiario.es naveo je da poseduje medicinsku dokumentaciju koja pokazuje da je pet žena zaposlenih u njegovoj vili u Dominikanskoj Republici 2021. godine zaista bilo podvrgnuto ginekološkim pregledima.

Najteže optužbe o zlostavljanju

Hulio Iglesijas Foto: AP

Rebeka je u svom svedočenju iznela posebno uznemirujuće tvrdnje, navodeći da ju je Iglesijas često pozivao u svoju sobu na kraju radnog dana.

"Analno i vaginalno je penetrirao prstima u mene. Koristio me je gotovo svake noći. Osećala sam se kao predmet, kao robinja," navela je Rebeka.

Laura je za ElDiario.es izjavila da ju je pevač bez njenog pristanka ljubio i dodirivao po grudima.

"Bili smo na plaži i on mi je prišao i dodirnuo mi bradavice", rekla je, navodeći da se sličan incident dogodio i pored bazena u njegovoj vili u Punta Kani.

Moguće oduzimanje priznanja

Nakon izbijanja skandala, pojedini levičarski političari u Španiji zatražili su da se Huliju Iglesijasu oduzmu javna priznanja i počasti koje je dobio od grada Madrida i regionalnih vlasti. Te zahteve odbacila je predsednica madridske regije Izabel Dijaz Ajuso.

Hulio Iglesijas na plaži sa dve devojke Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Žene u Iranu bivaju napadane i silovane uz saučesničku ćutnju krajnje levice. Regija Madrida nikada neće doprineti diskreditaciji umetnika, a još manje kada je u pitanju najuniverzalniji od svih pevača, Hulio Iglesijas," napisala je na društvenoj mreži Iks.

S druge strane, španska ministarka rada i potpredsednica vlade Jolanda Dijaz izjavila je da se razmatra povlačenje medalje Beljas Artes, koju je Ministarstvo kulture dodelilo Iglesijasu 2010. godine. Ona je naglasila da takva odluka ne bi zadirala u pretpostavku nevinosti, uz poruku da "postoji razlika između krivične i etičke odgovornosti".

