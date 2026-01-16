Slušaj vest

Takmičenje za pesmu Evrovizije najavilo je turneju uživo povodom proslave svoje 70. godišnjice, koja će početi nakon ovogodišnjeg velikog finala. Šou će predstaviti neke od najupečatljivijih izvođača iz sedam decenija takmičenja, saopštila je Evropska radiodifuzna unija (EBU), prenosi BBC.

Detalji turneje

Organizatori su istakli da su želeli da za proslavu jubileja naprave nešto zaista jedinstveno i posebno. Martin Grin, direktor takmičenja, rekao je da će format turneje uhvatiti evoluciju takmičenja i proslaviti fantastičnu prošlost dok gledamo u budućnost. Izvođači koji će nastupati na turneji izvodili bi svoje evrovizijske pesme, ali i obrade omiljenih pesama iz 70-godišnje istorije takmičenja.

"Po prvi put donosimo čaroliju iskustva Pesme Evrovizije uživo direktno obožavaocima i njihovim prijateljima i porodicama širom Evrope", dodao je Grin.

EBU je poručio da turneja pruža priliku fanovima koji nisu uspeli da kupe ulaznice za samo takmičenje da prisustvuju šouu koji će doneti razmere, spektakl i duh takmičenja. Turneja počinje 15. juna u londonskoj O2 areni, nakon čega slede nastupi u Hamburgu, Milanu, Cirihu, Antverpenu, Kelnu, Kopenhagenu, Amsterdamu, Parizu i Stokholmu.

Izvođači i kontroverze

Još nije potvrđeno koji će umetnici učestvovati, ali je najavljeno da će na turneji nastupiti i takmičari sa ovogodišnjeg takmičenja. Spisak izvođača biće objavljen tek nakon finala, što sugeriše da će biti odabrani oni koji ostvare visok plasman ili pruže posebno upečatljiv nastup. Ova najava dolazi u trenutku previranja oko takmičenja, posebno vezano za učešće Izraela. Irska, Španija, Holandija, Slovenija i Island izjavile su da ove godine neće učestvovati.

Ranije ove nedelje, Tomas Nojvirt, poznatiji kao Končita Vurst, pobednik iz 2014. godine, povukao se iz svoje povezanosti sa Evrovizijom, navodeći da želi više da se fokusira na druge profesionalne projekte i dozvoli da se razviju nove stvari. Takođe, poljska umetnica Karolina Čarnecka sa svojim bendom Bruto Škła objavila je povlačenje iz takmičenja za poljskog predstavnika za 2026. godinu jer ne može da pristane na patnju drugog ljudskog bića.

Duga tradicija takmičenja

Pesma Evrovizije počela je u maju 1956. godine u Švajcarskoj i postala je jedan od najvećih događaja u muzičkom kalendaru. Prošlogodišnje izdanje pratilo je 175 miliona ljudi širom sveta. Ovogodišnje takmičenje održava se u Beču 16. maja, nakon pobede Austrije 2025. godine.

