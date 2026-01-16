Slušaj vest

Slavni španski pevač Hulio Iglesijasdemantovao je optužbe za zlostavljanje koje su protiv njega iznele dve bivše zaposlene, nazvavši njihove tvrdnje „apsolutno netačnim“.

Iglesijas (82) se oglasio na Instagramu, gde je izrazio žaljenje zbog, kako je naveo, lažnih optužbi koje su iznele osobe koje su ranije radile u njegovom domaćinstvu.

"Sa dubokom tugom reagujem na optužbe koje su iznele dve osobe koje su ranije radile u mojoj kući“, napisao je pevač.

On je kategorički negirao sve navode, ističući da nikada nije zlostavljao, prisiljavao niti iskazivao nepoštovanje prema bilo kojoj ženi.

"Negiram da sam ikada zlostavljao, prisiljavao ili uskratio za poštovanje bilo koju ženu. Ove optužbe su apsolutno netačne i duboko me pogađaju“, poručio je Iglesijas.

Hulio Iglesijas Foto: AP

Za sada nije poznato da li su protiv pevača pokrenuti zvanični pravni postupci, niti su se navodne oštećene javno oglasile povodom njegovog demantija.

Pevač je dodao da se nikada ranije nije suočio sa tolikom, kako je naveo, zlobom, ali da i dalje ima snage da javnosti iznese istinu i odbrani svoje dostojanstvo od veoma ozbiljnih optužbi.

"Nikada nisam osetio ovakvu zlobu, ali i dalje imam snage da ljudima saopštim celu istinu i da branim svoje dostojanstvo od ovako teških optužbi“, poručio je Iglesijas.

On se u objavi zahvalio i "mnogim dragim ljudima“ koji su mu uputili poruke podrške nakon što su optužbe dospele u javnost.

Hulio Iglesijas Foto: Profimedia

Hulio Iglesijas važi za jednog od najuspešnijih latino izvođača svih vremena. Tokom višedecenijske karijere prodao je više od 300 miliona ploča i osvojio prestižnu Gremi nagradu. Takođe je otac popularnog pevača Enrikea Iglesijasa, jednog od najprodavanijih pop izvođača današnjice.

Njegova reakcija usledila je nakon što su dve žene - kućna pomoćnica i fizioterapeutkinja - iznele tvrdnje da su 2021. godine bile izložene seksualnom i fizičkom zlostavljanju dok su radile na njegovim imanjima u Dominikanskoj Republici i na Bahamima. Optužbe su izazvale veliku pažnju javnosti, dok se istraga i eventualni pravni koraci tek očekuju.

Optužbe protiv voljenog pevača izazvale su burne reakcije u Španiji, a članovi levičarske vlade podržali su podnosioce žalbe i zahtevali da istraga utvrdi istinu.

Šef konzervativne opozicione Narodne stranke, Alberto Nunjez Feižu, koji je prijatelj sa Iglesijasom, rekao je u sredu za televiziju Telesinko da je "veoma, veoma, veoma iznenađen“, ali je pozvao da se ne "spekuliše“.

Hulio Iglesijas na plaži sa dve devojke Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U međuvremenu, Izabel Dijaz Ajuso, predsednica Zajednice Madrida, branila je pevača, napisavši na X: "Silovane i napadnute žene su u Iranu, uz saučesničku tišinu ultralevičara.“

"Zajednica Madrida nikada neće doprineti diskreditaciji umetnika, a još manje diskreditaciji najuniverzalnijeg pevača od svih: Hulija Iglesijasa.“

Iglesijasov bivši menadžer Fernan Martinez rekao je za Telesinko da je "veoma privržen“ i da uživa u "fizičkom kontaktu“, ali je naglasio da nikada nije video muzičku ikonu da se „"onaša agresivno“.

