Pre nego što kupite skupu tašnu poznatog brenda, važno je proveriti da li je stvarno original ili možda jeftina kopija.
Iako cena može biti visoka, to nije garancija da je proizvod autentičan, naročito ako nije kupljen direktno u butiku dizajnera.

Evo nekoliko saveta kako da prepoznate "lažnjak":

Cene i popusti
Ako je tašna ponuđena po znatno nižoj ceni, postoji velika verovatnoća da nije original. Pravi brendovi ne prodaju svoje proizvode po sniženju, jer se proizvodnja u malim serijama često obavlja ručno.

shutterstock_1308887920.jpg
Dior Crvena tašna Foto: Shutterstock

Potpis i logo
Svaka originalna tašna ima specifičan potpis i zaštitni logo. Proučite gde se tačno nalazi potpis na originalnom modelu, kako bi prepoznali eventualne razlike. Takođe, kopije često imaju loše izrađene logoe sa manje sjaja i jeftinim materijalom.

Ako primetite nesavršenstva poput krivih šavova, jeftine šnale ili loših materijala, to je siguran znak da je tašna falsifikat.

Ambalaža
Originalne tašne dolaze u odgovarajućoj ambalaži sa oznakama brenda. Ukoliko tašna nije lepo upakovana ili ambalaža nema brendiranih detalja, postoji sumnja u njenu autentičnost.

Pazite na ove detalje kako biste osigurali da kupujete pravu stvar.

