Američka pevačica Dženi Luis udala se za svog psa

Američka pevačica Dženi Luis 50. rođendan proslavila je na neobičan način - simbolično se udala za svog psa Bobi Raubarba, pasmine kokapu. Ceremonija je održana u subotu, 10. januara, dva dana nakon rođendana, a na njoj su bili njeni prijatelji i članovi benda.

Dženi je na društvenim mrežama objavila niz fotografija sa proslave.

"Udala sam se za svog psa za svoj 50. rođendan. Blagoslov!", napisala je na platformi Eks uz nekoliko polaroid fotografija snimljenih u dvorištu.

Proslava sa prijateljima i bendom

Za ovu priliku pevačica je nosila venčanicu, a na proslavi su poslužene dve višeslojne torte u duginim bojama. Na njima su bili natpisi "JL50" i "U dobro i u zlu, pristajem!". Na jednoj od fotografija Dženi u jednoj ruci drži crveno-ružičasti buket, a u drugoj povodac svog psa.

Među zvanicima su bili Morgan Nagler, Dejv Šer i Aleks Grinvald iz benda Fantom Planet, kao i muzičar Ben Gibard, koji je na proslavi i pevao sa njom.

Priča o Bobiju Raubarbu

O svom psu govorila je i u intervjuu za Roling Stoun 2023. godine. Tada je otkrila da ga je udomila u četrdesetim, u periodu kada joj je bilo posebno teško.

"Bila sam u jako teškoj situaciji. Više od godinu dana bila sam izolovana, potpuno sama u karantinu, i morala sam da nađem nešto što će me naterati da izađem iz kuće. Nemam decu, ali ovaj pas mi je promenio perspektivu - naučio me odgovornosti i brizi za drugo biće, za nešto izvan mene. To mi je bila važna lekcija. Zvuči očigledno, znam, ali ja tada stvarno nisam imala pojma. Maštala sam o tome da imam belog vuka. Umesto toga, završila sam sa kokapuom."

Reakcije na društvenim mrežama

Njena objava izazvala je zgražavanje, dok su joj mnogi pisali da je njen potez "odvratan", drugi su joj čestitali, a neki su se šalili na račun braka sa psom.

"Loša vest: psi krizu sedme godine dobiju gotovo odmah. Dobra vest: lako se leči češkanjem po stomaku", "Možda zaboravi godišnjicu, ali samo mu oprostite", "Ženo, je li sve u redu s tobom?"

