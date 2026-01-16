Slušaj vest

Neimenovana žena iz Sao Valentima, u Brazilu, provela je deo Badnje večeri sama u svom automobilu, uverena da će svakog trenutka strastveno poljubiti poznatog glumca Breda Pita.

Incident su potvrdili policajci koji su došli da provere zašto se nalazi u vozilu blizu malog aerodroma u gradu Erešim, u vreme kada uopšte nije bilo dolaznih letova.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

„Prošla su dva meseca otkako smo započeli onlajn vezu i dogovorili smo se da ću ga danas pokupiti. Plan je da se venčamo i živimo ovde u Erešimu“, rekla je žena policajcima, dodajući da je upoznala glumca.

„Sigurna sam da sam razgovarala sa Bredom Pitom jer sam ga nekoliko puta kontaktirala putem video poziva“, dodala je, ne shvatajući da situacija može biti opasna. Policajci su je potom upozorili na rizik od moguće otmice i savetovali joj da razmotri podnošenje policijske prijave.

Foto: Justin Ng / Avalon / Profimedia

Prema izveštaju CNN Brazil, žena je nekoliko dana kasnije otišla u policijsku stanicu, ali je potom promenila priču. Rekla je da je incident zapravo bio šala i da joj je jedini cilj bio da zabavi svog dvanaestogodišnjeg sina.

– Ona je negirala da je žrtva bilo kakvog zločina ili da je pretrpela finansijsku štetu – rekao je šef lokalne policije, Hermano Alves.

