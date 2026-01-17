Slušaj vest

Glumac Met Dejmon otkrio je da njegova supruga, Lusijana Baroso, nije mislila da je on “onaj slatki” iz filma “Good Will Hunting” pre nego što su se upoznali. Lusijani se prvo svideo Metov kolega i najbolji prijatelj Ben Aflek, a njena simpatija je, kako kaže glumac, trajala “verovatno nekoliko meseci” nakon što su započeli vezu 2003. godine.

U galeriji pogledajte fotografije Meta Dejmona i Lusijane Baroso:

1/15 Vidi galeriju Met Dejmon i Lusijana Baroso Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

“Upoznao sam njenu prijateljicu iz srednje škole i ispostavilo se da su njih dve išle da gledaju ‘Good Will Hunting’ zajedno. Njena najbolja prijateljica je mislila da sam ja sladak. A Lusijana je mislila da je Ben sladak”, rekao je on u “Howard Stern Show-u”, gde je gostovao s Aflekom.

Nakon što je njegova supruga priznala da je gajila simpatije prema Afleku, Dejmon joj je rekao: “Dobila si pogrešnog.”

Ben Aflek i Met Dejmon su dugogodišnji prijatelji Foto: CBS / Planet / Profimedia

Hauard je potom istakao kako je Barozo radila i s Metom i Benom na filmu “The Rip”, a Aflek je komentarisao Lusijanine prošle emocije prema njemu. “Ona je sjajna producentkinja i jako dobra prijateljica. I da, nikada nisam osetio tu vibraciju od nje. Mislim da je to nestalo zbog nečega što sam uradio u stvarnom životu. Znaš, uživo si drugačiji”, rekao je glumac.

Met Dejmon i Ben Aflek Foto: Profimedia

“Napokon ga je upoznala i sve je nestalo”, složio se Dejmon.

Met i Lusijana u braku su od 2005. godine, a zajedno imaju četvoro dece – njenu ćerku Aleksiju iz pređašnje veze, te ćerke Isabelu, Džiju i Stelu. Dejmonov kolega Aflek ima troje dece – Vajolet, Serafinu i Semjuela – s glumicom Dženifer Garner, s kojom je u braku bio od 2005. do 2018. godine. Aflek se 2022. godine venčao s Dženifer Lopez, a razveli su se dve godine kasnije.

Video: Svađa Dženifer Lopez i Bena Afleka