Opra Vinfri (71) pojavila se u utorak na događaju u poznatom njujorškom društvenom centru 92NY, gde je privukla pažnju vitkom figurom i jednostavnim, ali efektnim izdanjem. Opra je stigla u uskoj beloj haljini, a povod njenog dolaska bio je razgovor o novoj knjizi Enough: Your Health, Your Weight, and What It's Like To Be Free, piše Daily Mail.

U novoj knjizi gojaznost opisuje kao bolest, a ne "nedostatak volje"

Knjigu je napisala u saradnji sa stručnjakinjom za gojaznost dr. Anijom Jastrebof, a jedna od glavnih poruka jeste da se gojaznost treba posmatrati kao izlečiva hronična bolest, a ne kao lični neuspeh ili manjak karaktera.

Opra je na Instagramu objavila isečak razgovora u kojem o temi govori s dr. Jastrebof i svojom dugogodišnjom prijateljicom Gejl King. U njemu je otvoreno priznala kako je godinama verovala da je problem u njoj i njenoj disciplini - sve dok nije shvatila da se bori s nečim puno kompleksnijim.

"Sve ovo vreme nisam znala da nosim hroničnu bolest koja me je terala da se prejedam", rekla je Opra, dodajući da želi ljudima preneti važnu poruku: snaga volje nije dovoljna ako osoba ima gojaznost.

Prisetila se i vlastitih pokušaja kroz godine: dijete, vežbanje, stalno kontrolisanje hrane - i onog poznatog osećaja "kad uložiš sve, a vaga se ponaša kao da ti se ruga".

"Borila sam se misleći: ako samo držim dijetu, ako samo vežbam… ali to ne funkcioniše ako vam biologija kaže da ćete se ugojiti bez obzira na sve", rekla je, naglašavajući da je za nju bilo prelomno shvatiti kako se gojaznost i prejedanje često hrane jedno drugim.

Progovorila o partneru

U razgovoru je spomenula i dugogodišnjeg partnera Stedmana Grejema, s kojim je u vezi skoro 40 godina. Kaže da joj je kroz sve bio stabilna podrška, nezavisno od toga kako je izgledala i koliko je imala kilograma. "Kad me upoznao, imala sam oko 90 kilograma. I to nikad nije napravilo ni najmanju razliku", rekla je Opra.

Uprkos tome, priznaje da se ona sama godinama mučila s nesigurnostima i osećajem srama. Prisetila se situacije iz 1988. godine na bokserskom meču, kad je spiker objavio da Majk Tajson ima 99 kilograma. Tada joj je kroz glavu prošla misao kako sedi pored zgodnog muškarca, a teži otprilike koliko i svetski prvak u teškoj kategoriji.

Još jedan neprijatan trenutak vezan za težinu pamti s dodele Daytime Emmyja 1992., kad je, kako kaže, bila na svojoj najvećoj težini - oko 107 kilograma. Toliko joj je tada bilo neprijatno da se čak potajno nadala da neće pobediti, samo da ne bi morala hodati prema pozornici dok je publika gleda "s leđa".

Priznala da koristi lek za mršavljenje

Nakon godina nagađanja, Opra je u decembru 2023. javno otkrila da koristi lek iz grupe GLP-1 za kontrolu težine. Rekla je da se "ne želi više sramotiti" i da ne želi više živeti u priči u kojoj je sve svedeno na moral, krivicu i samokritiku.

Otkrila je i da joj se od početka korišćenja leka promenio odnos prema hrani - više nije opsednuta razmišljanjem o njoj, a kaže i da su joj se odnosi s ljudima poboljšali. "Imam više da dam svima", zaključila je, objašnjavajući da lek danas koristi kao alat za održavanje težine i izbegavanje poznatog "jo-jo efekta".

