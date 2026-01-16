Slušaj vest

Bela Hadid je oduševila na premijeri filma „Lepotica“ u Njujorku, pojavivši se u vatreno crvenoj haljini od Skiapareli Kuture koja je privukla sve poglede pokazujući bradavice na crvenom tepihu.

Haljina iz kolekcije jesen/zima 2025. imala je visoku haljinu, ukrštene panele od neprozirne svile i prozirnog šifona, ostavljajući providne oblike dijamanta na struku i butinama. Takođe ju je uparila sa crvenim potpeticama i upotpunila savršeno monohromatski izgled.

Savršena kosa i nakit

Pogledajte vatreno izdanje u galeriji:

Bela Hadid u crvenoj Skiapareli haljini na premijeri filma The Beauty

Bela je skupila kosu u čvrstu punđu i nosila bronzanu dimljenu šminku. Pažljivo je birala nakit - minđuše sa cirkonima i dva velika prstena iz kolekcije Šopard dodatno su upotpunili glamurozni izgled.

Inspirisana likom iz serije

Čini se da je zvezda pratila stil svoje heroine, s obzirom na to da trejler za novu seriju prikazuje Belu u crvenom kožnom gornjem delu sa brusnicama, pantalonama visokog struka i kratkoj jakni sa odgovarajućim rukavicama.

Ovo nije bio jedini stil večeri – na žurci nakon događaja pojavila se u suknji sa efektom krokodila i korsetu iz Muglerove kolekcije za jesen 2016, sa cipelama sa štiklama marke „Jude“ od 630 dolara.

