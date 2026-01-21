sve što imaš delimo na pola

Humanitarna fondacija Melinde Gejts u tišini je primila ogromnu donaciju od čak 7,9 milijardi dolara od njenog bivšeg supruga, tehnološkog mogula Bila Gejtsa. Donacija je realizovana pet godina nakon njihovog razvoda i deo je finansijske nagodbe dogovorene 2024. godine, izvestio je New York Times.

Reč je o uplati koju je Fondacija Bila Gejtsa izvršila privatnoj fondaciji Melinde Gejts, "Pivotal Philanthropies Foundation", a iznos se već sada ubraja među najveće javne humanitarne donacije u istoriji.

U galeriji pogledajte fotografije Bila Gejtsa i Melinde Gejts iz perioda dok su bili u braku:

Bil Gejts i Melinda Gejts iz perioda dok su bili u braku

Razvod Bila i Melinde Gejts zvanično je proglašen najskupljim razvodom svih vremena. Nakon 27 godina braka Melinda je, prema dostupnim podacima, dobila ukupnu isplatu od čak 76 milijardi dolara. Pre razlaza par je bio među najbogatijima na svetu, s procenjenim zajedničkim bogatstvom od oko 130 milijardi dolara na vrhuncu.

Melinda Gejts, koja s Bilom ima troje dece, u izjavi iz 2021. godine navela je da je njihov brak bio nepovratno narušen, čime je potvrđen kraj jedne od najmoćnijih poslovno-filantropskih veza modernog doba.

Melinda Gejts Foto: Szwarc Henri/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako su razvodi slavnih i bogatih oduvek poznati po astronomskim iznosima, čak i u tom kontekstu nagodba Gejtsovih izazvala je nevericu. Tehnološki osnivači poput Bila Gejtsa i Džefa Bezosa prednjače kada je reč o finansijskim razmerama bračnih rastanaka.

Džef Bezos i njegova bivša supruga Makenzi Skotrazveli su se 2019. godine, a ona je tada dobila 38 milijardi dolara i 25 odsto deonica Amazona. Njihov brak trajao je 26 godina, a Makenzi je bila uz Bezosa još od dana kada je Amazon pokrenut iz garaže.

Mekenzi Skot i Džef Bezos Foto: Profimedia

Među najpoznatijim slučajevima ističe se i razvod Aleka i Džoselin Vajldenstajn, vredan 2,5 milijarde dolara. Džoselin je kasnije postala poznata po ekstravagantnom načinu života, uključujući opsesiju estetskim zahvatima i egzotičnim životinjama.

Ni Holivud nije imun na skupe razvode. Mel Gibson je 2011. godine bivšoj supruzi, Robin Mur, isplatio 425 miliona dolara, dok je reditelj Stiven Spilberg još 1989. godine platio 100 miliona dolara Ejmi Irving.

Mel Gibson Foto: GREG GRUDT / UPI / Profimedia

Sportske zvezde takođe su se našle na listi. NBA legenda Majkl Džordan platio je 168 miliona dolara bivšoj supruzi Huaniti, a Tajger Vuds nakon razvoda 2010. godine izazvanog preljubničkim skandalima isplatio je 100 miliona dolara Elin Nordegren.

Razvod Bila i Melinde Gejts tako je postao merilo prema kom se sada upoređuju svi ostali – ne samo zbog iznosa već i zbog činjenice da je deo nagodbe realizovan u jednoj od najvećih filantropskih donacija u istoriji zabeleženih.

