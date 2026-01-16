Slušaj vest

Kejt Mos je bila jedno od najprepoznatljivih lica 1990-ih, učestvujući na svim prestižnim revijama i fotografisanjem za poznate časopise.

Nemoguće je ne primetiti koliko je izvanrednu transformaciju napravila od "party" devojke kojoj poroci nisu strani do maltene gurua za velnes.

Ona danas puni 52 godine i izgleda mlađe nego ikad, a sve zahvaljujući tome što je usvojila drugačiji režim života.

Trening

Kejt redovno trenira, ima sprave kod kuće i ličnog trenera koji joj pomaže da ostane u formi, a promenila je i način ishrane.

Budući da je ranije zbog posla mnogo putovala, imala je trikove za održavanja mladalačkog izgleda.

- Ostajem hidrirana tokom leta i pokušavam da jedem samo laganu hranu - rekla je za Net A Porter.

- Smatram da je prilagođavanje novoj vremenskoj zoni čim stignem korisno, pa pokušavam da ostanem budna do uobičajenog vremena za spavanje.

Detoks sokovima

Nekadašnja manekenka redovno posti na sokovima. Tokom godine sprovodi tri nedelje čišćenja organizma sokovima.

- Pijem sokove. Najmanje tri puta godišnje, nedelju dana, radim čišćenje sokovima. Sviđa mi se. Osećam se sjajno. A onda imam toliko energije! Svi ostali kažu Molim te... pssst... Bože, imam toliko energije koja počinje da se odbija od zidova!- ispričala je ona svojevremeno.

Takođe je ponosni vlasnik velnes biznisa Cosmoss koji prodaje čajeve, proizvode za negu kože i knjigu sa 150 "pozitivnih" poruka.

Ledena voda + kriške krastavaca za negovanu kožu

Drugi saveti za lepotu koje Kejt preferira uključuju umakanje lica u ledenu vodu i uklanjanje natečenosti oko očiju kriškama krastavca.

Govoreći ranije o tome kako se nosi sa „lošim danom za lice“, rekla je: „Moj stari trik je da uronim lice u posudu sa ledenom vodom i kriškama krastavca – to odmah zateže i uklanja svaku natečenost.

Kejt Mos Foto: Profimedia

- Zatim koristim kapi ulja za lice Cosmoss Golden Nectar sa gua ša maskom. Zajedno, daju vašoj koži dodatni sjaj i odlične su za detoksikaciju i limfnu drenažu.- otkrila je ona

Oprezno sa suncem

Još jedan savet koji Kejt tvrdi da sledi jeste da se drži podalje od sunca, nakon što ju je prethodno upozorila njena prijateljica i šminkerka Šarlot Tilberi.

- Šarlot Tilberi mi je rekla da ne izlazim na sunce, ali to je zato što je crvenokosa, pa zna. Malo sam je ignorisala, ali sada ne rizikujem!- rekla je Kejt Mos za medije.

