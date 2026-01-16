Slušaj vest

Da je živa, pevačica Alija danas bi proslavila 47. rođendan. Vest o tragičnoj i iznenadnoj smrti mlade i talentovane pevačke zvezde Alija Hoton, tog kobnog 25. avgusta 2001. godine, šokirala je ceo svet. Kada je preminula, Alija je imala samo 22 godine i bila je na vrhuncu pevačke karijere. Zvali su je princezom R&B-ja i kraljicom urbanog popa.

Kontroverzni odnos sa R. Kelijem

Važna figura u njenom kratkom životu bio je tada već planetarno popularni muzičar R. Keli, danas najpoznatiji po optužbama za seksualno zlostavljanje maloletnica, koji je osuđen na 30 godina zatvora zbog vođenja lanca prostitucije i reketiranja. Pokazalo se da je Alija bila jedna od njegovih prvih žrtava, ali je tada njihova priča predstavljana drugačije - kao ljubavna, i nailazila je na brojne osude.

Naime, Allija ga je upoznala preko svog ujaka i njegovog menadžera Berija Hankersona, kada je imala samo 12 godina, a on 24. R. Keli je imao veliki uticaj na početak Alijine karijere, a njih dvoje su provodili sve više vremena zajedno. Njen prvi album "Age Ain’t Nothing but a Number" napisao je i producirao upravo R. Keli.

Međutim, ubrzo su se pojavile priče da su u vezi, a navodno se tada 15-godišnja Alija udala za tada 27-godišnjeg Keli-ja. Magazin "Vibe" objavio je bračni sertifikat na kojem piše da su se Alija i Keli venčali 31. avgusta 1994. u Čikagu, što bi značilo da je tada imala 15 godina.

Iako su pokušali da brak zadrže u tajnosti, Alijina porodica je saznala i, kako prenose strani mediji, bila je besna. Zahtevali su poništenje braka, a pevačica je pristala u oktobru iste godine. Keli i Alija su navodno prekinuli 1995. godine, a detalji njihove veze ostali su uglavnom nagađanja.

Više od 10 godina kasnije, Keli je u intervjuu za magazin "GQ" odbio da komentariše priču o navodnom braku.

"Zbog toga što je Alija preminula, kao što sam uvek govorio, iz poštovanja prema njenoj majci koja je bolesna i njenom ocu koji je takođe preminuo, nikad neću o tome razgovarati ni sa kim," rekao je Keli.

Alija je, međutim, nakon poništenja braka prekinula sve privatne i poslovne veze s njim, a 1997. godine pokušala je da dokumenta o braku u potpunosti nestanu, u vreme kada je Keli bio na sudu zbog optužbi Tifani Hokens, tada 20-godišnjakinje, koja je tvrdila da je spavao s njom kada joj je bilo samo 15 godina, a njemu 24.

Poslednji album i nesreća

U trenutku smrti, Alija je imala sve. Promovisala je svoj treći album pod nazivom jednostavno "Aaliyah", a bila je u vezi sa novim dečkom s kojim je razgovarala i o braku.

Otprilike dva meseca nakon izlaska albuma, Alija je sa ekipom avionom putovala s Bahama u Floridu gde su snimali spot za pesmu "Rock the Boat". Iako su trebali krenuti tek sledećeg dana, ranije su završili snimanje i odlučili da krenu kući. Avion kojim su putovali bio je dvomotorni lagani avion "Cessna 402", koji je bio manji od modela "Cessna 404" kojim su stigli. Pilot Luis Morales III savetovao je da ne nose previše prtljaga, ali se ukrcalo devetoro ljudi sa kompletnom opremom za snimanje.

Svedoci su kasnije rekli da je čak došlo i do svađe sa pilotom. Pilot je na kraju popustio, ali je prilikom kretanja imao problema s pokretanjem jednog od dva motora. Let je trajao vrlo kratko - avion se srušio i zapalio ubrzo nakon poletanja, otprilike 60 metara od kraja piste. Alija i svih osam njenih saputnika poginuli su na licu mesta.

Obdukcija je pokazala da je Alija imala ozbiljne opekotine i udarac u glavu, a takođe je bila u šoku i imala je slabo srce. Zaključeno je da bi, čak i da je preživela pad aviona, oporavak bio gotovo nemoguć zbog ozbiljnosti povreda. Istraga je pokazala da je avion nosio 320 kilograma previše tereta i da je u njemu bilo više ljudi nego što je predviđeno za taj model.

Sahrana i oproštaj

Alija je sahranjena 31. avgusta 2001. u Njujorku, a privatnoj sahrani prisustvovalo je 800 ožalošćenih, među kojima su bili Misi Eliot, Timberland, Gladis Najt, Lil Kim i Sin Doms, poznatiji kao Didi. Na kraju ceremonije pušteno je 22 bela goluba, koji su simbolizovali 22 godine njenog života.

