Bredli Kuper je otkrio da je njegova majka, Glorija Kampano, više puta pogledala tursku romantičnu komediju "Erkenci Kuş" (Sanjalica), rekavši u emisiji "The Joe Rogan Experience" da je seriju prošla "četiri ili pet puta" i da je i dalje oduševljena turskim glumcem Džanom Jamanom i turskim dramama.

Tokom gostovanja u podkastu 9. januara, Kuper je objasnio da je njegova majka prvo "diplomirala s Hallmarkom pa prešla na turske serije", aludirajući na američki Hallmark Channel poznat po laganim romantičnim filmovima, a zatim prešla na turske televizijske drame i na kraju "evoluirala još dalje" gledajući sadržaj sa scenama generisanim veštačkom inteligencijom. Rekao je da joj je ranija rutina uključivala čitanje engleskih titlova dok je gledala serije na turskom jeziku, opisavši to kao dugogodišnju naviku koja se nastavila i tokom pandemije.

Kuper je dodao da se dešavalo da ulazi u sobu i čuje dramatične scene pre nego što bi shvatio da ona opet gleda tursku seriju, prisećajući se kako bi pitao: "Mama, šta to gledaš?"

Nakon što u početku nije mogao da se seti naslova, Kuper je potvrdio da je reč o seriji "Erkenci Kuş", opisujući je kao sapunicu i povezujući njenu privlačnost s glavnim glumcima. Posebno je istakao Džana Jamana i Demet Ozdemir, rekavši da su oboje izvrsni na ekranu, te dodao: "Usput, prilično je dobra."

Bredli Kuper

Oduševljenje njegove majke nadilazi obično gledanje – Kuper je rekao da je pogledala celu seriju nekoliko puta i često hvalila Džana Jamana, čak ga nazivajući "najboljim glumcem na svetu", što je, uz smeh, komentarisao da bi moglo da nadmaši njegovu, više puta nominovanu za Oskara, karijeru u njenim očima.

Dugi pogledi i romansa u Istanbulu: O čemu govori "Erkenci Kuş"

"Erkenci Kuş" (Sanjalica) je turska romantična komedija produkcije Gold Film, koja je premijerno prikazana 26. juna 2018. Radnja je smeštena u Istanbul i prati Sanem, spisateljicu u usponu, i fotografa Džana Divita dok se njihov odnos razvija. Serija se emitovala od 2018. do 2019. i završila se u Turskoj nakon 51. epizode, iako međunarodna verzija sadrži mnogo više epizoda.

Kuper je spomenuo i prepoznatljiv stilski element turskih drama – duge, intenzivne poglede među likovima – rekavši da ti trenuci mogu da traju toliko da gledaoci pomisle da se ekran zamrznuo, iako scena zapravo traje.

(Kurir.rs/ Tportal)

