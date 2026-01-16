Slušaj vest

Tom Brejdi se osvrnuo na svoju poslednju sezonu u NFL-u, koju je odigrao usred razvoda od Žizel Bundšen, i rekao da mu je taj period bio "izazovan". Sedmostruki osvajač Superboula, koji se konačno povukao u februaru 2023, u razgovoru za MLFootball priznao je da su se privatne stvari i te kako odrazile na teren.

Privatni problemi uticali na igru

Brejdi (48) kaže da mu je poslednja, 23. sezona, bila posebno teška. "Moja poslednja sezona bila je teška", rekao je. "Prolazio sam kroz mnogo porodičnih problema", dodao je, misleći na razvod koji je zaključen u oktobru 2022. "Bilo je to iscrpljujuće i uzelo mi je mnogo energije. Jednostavno se to odrazilo na moju sposobnost da igram na svom nivou."

Penzija zbog porodice

"Nakon 23 sezone nisam imao osećaj da mi nešto nedostaje", rekao je. "Uvek sam imao neki cilj. Imao sam 45 godina i hteo sam da provodim vreme s decom. Pomislio sam: u redu, sad je vreme da budem na njihovim utakmicama. Dosta su se oni nagledali mojih."

Brejdi i Bundšen (45) imaju dvoje dece, 16-godišnjeg Bendžamina i 13-godišnju Vivijan. Brejdi ima i 18-godišnjeg sina Džeka s bivšom partnerkom, Bridžit Mojnahan. Bundšen je u međuvremenu sa suprugom Hoakimom Valenteom u februaru 2025. dobila sina.

Fokus na poslu i deci

U nedavnom razgovoru za "People" Brejdi je rekao da su mu deca i posao trenutno prioriteti. "Nemam mnogo vremena za privatni život, ni za sebe, ali volim da radim i volim svoju decu", rekao je 13. januara na otvaranju Fanatics Studiosa.

"Volim da budem zauzet i osećam da radim nešto smisleno. Radim na odličnim projektima i okružen sam sjajnim ljudima koji rade stvarno dobre stvari", dodao je.

