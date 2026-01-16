Slušaj vest

Pevačica Dženifer Lopez izazvala je reakcije nakon što se društvenim mrežama proširio snimak s dodele Zlatnog globusa. Dok je pozirala na crvenom tepihu, snimatelj Kol Voliser nešto joj je rekao i postavio pitanje, a ona mu nije odgovorila.

Viralni snimak

Snimatelj E! kanala bio je zadužen za Glambot kameru. Nakon kratkog pozdrava počeo je da joj objašnjava gde da stane i kako će da je snimi.

"Drago mi je što te opet vidim. Izgledaš divno. Stani na zvezdu, da, tu", rekao joj je, pa je zatim pitao ima li ideju za neki potez ili će samo pozirati prema kameri.

Lopez na to nije odgovorila, nego se okrenula i odradila pozu. Voliser je potom odbrojao: "3, 2, 1, akcija". Nakon snimanja rekao joj je: "Odlično, kao i uvek. Hvala puno", a Lopez mu je mahnula i nastavila dalje.

U galeriji pogledajte kako je Dženifer Lopez izgledala na dodeli Zlatnog globusa:

"Verujem u svaki trač koji sam čula o njoj"

Snimak se brzo proširio mrežama, a deo publike zaključio je da se Lopez ponela hladno.

"Nije mu se ni obratila, Da li je bila bezobrazna ili je samo takva?", "Nema osmeha, nema pozdrava, ničega, Verujem u svaki trač koji sam čula o njoj", pisali su korisnici u komentarima.

Video: Dženifer Lopez bez šminke