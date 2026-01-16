Slušaj vest

Jedan od najpoznatijih i najvoljenijih parova turske javne scene,Berguzar Korel i Halit Ergenč, privukli su veliku pažnju na nedavnoj dodeli nagrada Elle Style Awards. Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu izazvalo je oduševljenje kako među fanovima, tako i u modnim krugovima.

Halit Ergenč je tom prilikom dobio priznanje "Television Performance of the Year", dok su on i njegova supruga i prethodnih godina bili među laureatima ove prestižne manifestacije.

Modna usklađenost bez greške

Par je demonstrirao besprekoran osećaj za stil, nastupivši u savršeno uklopljenim izdanjima. Berguzar Korel se nakon brojnih promena vratila tamnijoj nijansi kose, koja dodatno ističe njene crte lica i eleganciju.

U galeriji pogledajte njihove fotografije:

Nosila je dugu crnu haljinu s decentnim dekolteom, koja je naglasila njenu figuru bez preterivanja. Kombinaciju je upotpunila pažljivo biranim detaljima - minđušama i brošem u savršenom skladu, uz malu crnu torbu, crveni manikir i diskretnu šminku. Halit Ergenč je, s druge strane, zablistao u monohromatskom stajlingu koji mu je odlično pristajao.

Komentari oduševljenih fanova

Njihove fotografije sa događaja izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama. Među brojnim komentarima izdvojili su se sledeći: "Berguzar izgleda tako elegantno", "Kakav lep i talentovan par", "Kako lepo, elegantno i harmonično izgledaju. Da ih ne ureknu", "Ona čak i nije mnogo našminkana, a prelepa je", "Ona je u top formi", "Mašala, kakva lepota".

Ljubavna priča koja nije bila bez izazova

Danas važe za stabilan i skladan bračni par, ali njihova ljubavna priča nije oduvek bila jednostavna. Berguzar Korel i Halit Ergenč upoznali su se 2006. godine na snimanju serije "Hiljadu i jedna noć", u kojoj su igrali Šeherezadu i Onura.

U to vreme Halit je bio u braku sa glumicom Gizem Sojsaldi. Iako je u početku skrivao emocije prema Berguzar, one su s vremenom postale očigledne, što je dovelo do kraja njegovog prethodnog braka. Taj period bio je izuzetno turbulentan i praćen brojnim kontroverzama.

Glasine, neverstva i pritisak javnosti

Nakon venčanja, novi izazovi pojavili su se 2011. godine, kada je Halit prihvatio glavnu ulogu u seriji "Sulejman Veličanstveni". Mediji su tada počeli da spekulišu o njegovim navodnim aferama, najpre sa glumicom Džansu Dere, a potom i sa Merjem Uzerli, koja je u seriji tumačila Hurem.

Berguzar je javno demantovala glasine, ističući da su u pitanju neistine i da je Džansu njihova bliska prijateljica. Ipak, pritisak javnosti bio je snažan, a Halit je kasnije priznao da je njegova supruga bila ljubomorna, ali da to razume.

Spas braka uz stručnu pomoć

Uprkos savetima okoline da uzvrati istom merom, Berguzar je odlučila da se bori za brak. Na njen predlog, par je potražio pomoć bračnog terapeuta, što se ispostavilo kao ključna odluka.

Njihova veza je preživela krize, a zajednički rad na odnosu doveo je do stabilnosti koju danas imaju. Berguzar i Halit, koji su 2010. godine zajedno posetili Beograd i kasnije ponovo sarađivali u seriji "Ranjenoj ljubavi", danas su roditelji troje dece - dva sina i ćerke.

