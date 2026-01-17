Slušaj vest

Kada nosite krunu, oblačenje nikada nije bezazleno, ali nije ni trivijalno. Svaki novi kaput, svaka premijerna kombinacija i svaki komad nakita koji se pojavi ili izostane tumači se kao poruka.

Upravo zato je pretvaranje intuicije u konkretne brojke toliko otkrivajuće: ko ima najviše modnih "premijera", ko najviše troši i ko garderobu koristi kao alat reprezentacije?

Godišnju rang-listu sastavio je sajt UFO No More, koji sa preciznošću analizira vrednost odevnih komada i aksesoara koje je tokom godine predstavilo 20 kraljevskih dama. Rezultat je upečatljiv: više od 1,84 miliona dolara potrošeno je na novu modu tokom javnih pojavljivanja u 2025. godini. Na vrhu liste ima i iznenađenja.

1. Princeza Olimpija od Grčke

Princeza Olimpija jasno prednjači. Tokom 2025. predstavila je 79 novih komada, od kojih je samo pet ostalo neidentifikovano. Ukupna vrednost njene nove garderobe iznosi 278.822 dolara (oko 239.000 evra). Najupadljiviji podatak je prosek: 3.927 dolara (oko 3.700 evra) po komadu, najviši na celoj listi. Olimpija igra u drugoj ligi - bliže međunarodnom luksuzu nego institucionalnom oblačenju.

2. Princeza Šarlin od Monaka

Drugo mesto zauzima princeza Šarlinsa potrošnjom od 276.413,54 dolara (oko 237.000 evra). Tokom godine predstavila je 156 komada, od kojih je 12 neidentifikovano. Prosečna cena po komadu iznosi 2.159 dolara, treća najviša na listi, što ukazuje na godinu punu obaveza i luksuznu garderobu.

Princeza Šarlin Foto: Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia

3. Megan Markl

Vojvotkinja od Saseksa ponovo je visoko rangirana. U 2025. predstavila je 207 komada, najviše od svih analiziranih. Od toga je 196 identifikovano, a ukupna potrošnja iznosi 190.047 dolara (163.000 evra). Prosek od 969 dolara po komadu relativno je umeren s obzirom na obim i stalnu medijsku pažnju.

Megan Markl Foto: CraSH/imageSPACE / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

4. Kraljica Maksima od Holandije

Kraljica Maksima predstavila je 96 komada, uz samo dva neidentifikovana. Ukupna potrošnja iznosi 115.563 dolara (oko 98.900 evra), a prosek 1.894 dolara po komadu, među višima na listi. Manje komada, ali veća ulaganja - formula koju primenjuje godinama.

5. Zara Tindal

Zara Tindal se izdvaja stabilnim brojkama: 107 komada, svi identifikovani, uz ukupnu potrošnju od 102.478 dolara (oko 88.000 evra). Prosečna cena po komadu iznosi 1.101 dolara, balansirajući praktičnost i javni imidž.

6. Vojvotkinja od Edinburga

Tokom 2025. predstavila je 105 komada, od kojih je devet neidentifikovano. Ukupna potrošnja iznosi 94.240 dolara (oko 80.800 evra), uz prosek od 1.002 dolara po komadu, što jasno govori o veoma aktivnoj godini.

Vojvotkinja od Edinburga Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

7. Kejt Midlton

Princeza od Velsa predstavila je 75 komada, svi identifikovani, uz ukupnu potrošnju od 92.978 dolara (oko 79.900 evra). Prosek od 1.408 dolara po komadu svrstava je u sredinu - manje noviteta, ali vredniji pojedinačni komadi.

Kejt Midlton Foto: Arthur Edwards/The Sun / PA Images / Profimedia

8. Princeza Mari Šantal od Grčke

Predstavila je 38 komada, od kojih je šest neidentifikovano, uz ukupnu potrošnju od 90.659 dolara (oko 78.000 evra). Prosek od 3.021 dolara po komadu drugi je najviši na listi i potvrđuje izrazit luksuzni pristup.

9. Kraljica Meri od Danske

Kraljica Meri predstavila je 106 komada, uz pet neidentifikovanih, i ukupnu potrošnju od 86.384 dolara (oko 74.200 evra). Prosek od 949 dolara po komadu odražava funkcionalnu i raznovrsnu garderobu prilagođenu zahtevnom protokolu.

10. Princeza Beatris od Jorka

Predstavila je 55 komada, svi identifikovani, uz ukupnu potrošnju od 61.728 dolara (oko 53.000 evra) i prosek od 1.122 dolara po komadu.

Princeza Beatris Foto: Profimedia

11. Velika vojvotkinja Stefanija od Luksemburga

Predstavila je 110 komada, od kojih je 12 neidentifikovano. Ukupna potrošnja iznosi 59.493 dolara (oko 51.000 evra), uz prosek od 683 dolara po komadu.

12. Prestolonaslednica Viktorija od Švedske

Predstavila je 111 komada, od kojih je 14 neidentifikovano. Ukupna potrošnja iznosi 55.995 dolara (oko48.000 evra), a prosek 636 dolara, što potvrđuje njen imidž umerenosti i ponovnog nošenja.

13. Velika vojvotkinja Marija Tereza od Luksemburga

Predstavila je 56 komada, uz osam neidentifikovanih, i ukupnu potrošnju od 55.377 dolara (oko 47.500 evra). Prosek iznosi 1.628 dolara po komadu, što je primetno visoko.

14. Princeza Madlen od Švedske

Predstavila je 83 komada, od kojih je 11 neidentifikovano, uz ukupnu potrošnju od 54.625 dolara (oko 47.000 evra) i prosek od 780 dolara.

15. Prestolonaslednica Mete-Marit od Norveške

Predstavila je 56 komada, uz samo dva neidentifikovana. Ukupna potrošnja iznosi 52.572 dolara (oko 45.000 evra), a prosek 1.051 dolara po komadu.

16. Kraljica Leticija

Kraljica Leticija predstavila je 145 komada u 2025, od kojih je 113 identifikovano. Ukupna potrošnja iznosi 49.819 dolara (oko 43.000 evra), a prosek po komadu 437 dolar, što je najniži prosek na listi i objašnjava njenu poziciju uprkos velikom broju premijera.

Kraljica Leticija Foto: R. SMITH / Sipa Press / Profimedia

17. Princeza Eugenija od Jorka

Princeza Eugenija predstavila je 35 komada, svi identifikovani. Ukupna potrošnja iznosi 49.242 dolara (oko 42.300 evra), a prosek po komadu 1.406 dolara.

18. Kraljica Matilda od Belgije

Kraljica Matilda predstavila je 107 komada, od kojih je osam neidentifikovano. Ukupna potrošnja iznosi 48.512 dolara (oko 41.700 evra), a prosek po komadu 770 dolara.

19. Princeza Sofija od Švedske

Princeza Sofija predstavila je 24 komada, od kojih je jedan neidentifikovan. Ukupna potrošnja iznosi 23.785 dolara (oko 20.300 evra), a prosek po komadu 1.081 dolara.

20. Princeza Marija od Danske

Princeza Marija zatvara listu sa 23 premijerna komada, od kojih su dva neidentifikovana. Ukupna potrošnja iznosi 8.814 dolara (oko 7.500 evra), a prosek po komadu 518 dolara.

VIDEO: Kejt Midlton na paradi povodom kraljevog rođendana