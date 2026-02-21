Slušaj vest

Kada je 14. januara 1957. godine Hemfri Bogart umro, nije se završio samo jedan brak. Završio se čitav svet u kojem je Loren Bekol znala ko je, kome pripada i gde je sigurna.

Imala je 32 godine, dvoje male dece i kuću u kojoj je, kako je kasnije zapisala, tišina bila glasnija od svega što je ikada čula. Do juče – najobožavanija partnerka zlatnog doba Holivuda. Od tog jutra – udovica.

Bogart je imao 57 godina kada je rak jednjaka pobedio. Umirao je sporo i javno, dok su fotografi beležili svaki korak, a novinske kolumne već tada razmišljale o njenoj budućnosti. Od lepe žene, još mlade, Holivud nikada nije očekivao da ostane sama.

Ljubav koju je obožavao ceo svet

Za publiku su Bogart i Bekol bili više od para. Bili su mit.

„Imati i nemati“ zapalio je ekran. „Veliki san“ učinio ih je besmrtnima. Njihov brak je bio britak, pun unutrašnjih šala i snažne odanosti, uprkos razlici od 25 godina. On je nju zvao Bejbi. Ona njega Bogi. Sve je delovalo kao da će trajati zauvek.

Nije.

Bekol je kasnije priznala da tuga nije dolazila u talasima. Slegla joj se u telo. Naučila je kako da stoji uspravno dok se iznutra raspada. Kamere su bile tu i na sahrani. Hollywood je bio nestrpljiv.

Sinatra kao slamka spasa – i novi lom

Frenk Sinatra oko 1953. godine Foto: THA / Alamy / Profimedia

U njen život tada ulazi Frenk Sinatra. Prijatelj. Poznanik iz istog kruga. Čovek koji je znao kako izgleda gubitak. Umeo je da je nasmeje. Podsetio je da život nije stao onog dana kada je Bogart umro.

Veza je počela tiho, gotovo neprimetno. A onda – ozbiljno.

Početkom 1958. Sinatra ju je zaprosio. Rekla je „da“. Bila je spremna da opet veruje. Toliko da je u jednom trenutku autogram potpisala kao „Beti Sinatra“. I baš tada – sve se raspalo.

Vest o zarukama završila je u štampi. Sinatra je poludeo. Optužio ju je da mu je izdala privatnost. Ona je tvrdila da nije. Nije bilo važno. Nestao je. Bez objašnjenja. Bez zatvaranja kruga.

Na jednoj zabavi, nedeljama kasnije, ponašao se kao da ne postoji. Javna tišina bila je gora od svađe.

Godinama kasnije, Bekol je o njemu pisala bez gorčine. Samo istinu:

„Frenk mi je učinio uslugu. Spasio me je od braka koji bi bio katastrofa.“

Žena koja nije dozvolila da je slome

Trač-rubrike su nastavile dalje. Nova imena, nove glasine. Bekol se okrenula poslu. I deci.

U eri u kojoj se na samohrane majke gledalo s podozrenjem, ona je uglavnom sama podizala sina i ćerku. Radila je. Ćutala. I trajala.

Godine 1961. udala se za glumca Džejsona Robardsa. Dobila je treće dete, sina Sema. Brak je bio buran, opterećen njegovim alkoholizmom. Završio se razvodom 1969. godine. Imala je 44 godine i još jedan poraz iza sebe.

Ali ovaj put – i iskustvo.

Povratak koji niko nije očekivao

Sedamdesete su donele preokret. Ne film, već – Brodvej.

Predstava „Aplauz“ donela joj je prvu nagradu Toni 1970. godine. Kritičari koji su je decenijama posmatrali kao „filmsko lice“ morali su da zaćute. Drugi Toni stigao je 1981. za „Ženu godine“.

Preživljavanje je prestalo da bude cilj. Postala je – veština.

Memoari „By Myself“, nagrađeni Nacionalnom književnom nagradom, pokazali su ženu koja piše jasno, bez patetike, bez samosažaljenja. O ljubavi. O gubitku. O razočaranju.

Život posle mita

Loren Bekol Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Deca su ostala njena konstanta. Stiven je postao producent i pisac. Lesli medicinska sestra. Sem glumac. Bekol je često govorila da joj je majčinstvo veći uspeh od slave.

Prvu nominaciju za Oskara dobila je tek u sedamdesetim godinama, za film „Ogledalo ima dva lica“, a počasnog Oskara 2009. godine – za karijeru dugu sedam decenija.

Umrla je 12. avgusta 2014. godine, u 89. godini.

