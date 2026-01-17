Slušaj vest

Glumac Ešton Kučer je bio u braku sa glumicom Demi Mur od 2005. do 2013. godine, a iako su prošli buran razvod i godine loših odnosa, pogotovo nakon objave njenih memoara, sada su se strasti smirile.

Ešton je nedavno promovisao seriju "The Beaty" koja je tematikom slična sa filmom "Supstanca" u kojem glavnu ulogu tumači baš njegova bivša supruga.

Ešton Kučer Foto: YOLANDA RUZ / Zuma Press / Profimedia

Kada su ga novinari upitali da uporedi ta dva projekta, glumac se nije libio da pohvali svoju nekadašnju ljubav.

- Kao prvo, Demina izvedba u Supstanci... Očito je dobila izvanredna priznanja, jako sam ponosan na nju, razvalila je- rekao je Kučer za Entertainment Tonight.

Ove reči hvale za Demi Mur su bile iznenađenje za mnoge budući da je njihov odnos nakon razvoda bio hladan i problematičan.

Razvod je bio veoma medijski propraćen, a tenzije su dodatno eskalirale kada je Demi Mur 2019. godine objavila memoare "Inside Out"

U knjizi je iznela intimne detalje, uključujući tvrdnje da je zažalila zbog pristanka na seks u troje s glumcem i optužila ga je da je uticao da prekrši svoje zavete o treznosti nakon skoro 20 godina.

Demi Mur Foto: SOPA Images / ddp USA / Profimedia

Glumac je za Esquire priznao da je bio besan zbog knjige.

- Konačno sam došao do tačke u kojoj su mediji stvarno ostavili na miru mene, moju suprugu Milu i moju porodicu. I onda, sledeći dan su paparaci ponovo bili pred školom moje dece - izjavio je tada.

VIDEO: Holivudska zvezda obišla Zlatibor