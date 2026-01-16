Slušaj vest

Srpski glumac Aleksandar Radojičić više ne skriva svoju emotivnu vezu sa atraktivnom Turkinjom Zejnep Kirli, sa kojom rado deli zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Ovih dana par boravi na zimovanju, odakle su se i javili pratiocima.

Aleksandar i Zejnep uživaju na planini, gde dane provode na snegu i skijama, a osmesi nisu izostali dok su pozirali u kompletnoj ski opremi. Posebnu pažnju privukao je detalj koji je raznežio mnoge - lepa brineta mu se obratila na srpskom jeziku, uz kratku, ali emotivnu poruku: „Moje srce“.

Aleksandar Radojičić sa devojkom
Aleksandar Radojičić sa devojkom Foto: Printscreen/Instagram

O Zejnep se ne zna puno, osim da je član Turske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici. Aleksandar iza sebe ima brak, a od prve supruge se razveo pre više od deset godina. Njegov ljubavni život oduvek je intrigirao publiku. Nakon razvoda imao je nekoliko veza, od kojih su neke bile i javne, ali čini se da je sada pronašao emotivni mir daleko od domaće scene – u zagrljaju misteriozne Turkinje.

Ne propustitePop kultura10 godina posle razvoda najpoželjniji Srbin ljubi ovu lepoticu: Skinuo se i mazi je, Radojičić poludeo za njom
Aleksandar Radojičić objavio sliku sa devojkom Zejnep (1).jpg
KulturaPrepoznajete li dečaka sa slike? Sa 8 godina je igrao rame uz rame sa velikim imenima, a danas je jedan od najpopularnijih glumaca
Screenshot 2024-11-26 141304.jpg
Pop kulturaAnica Lazić ne skida osmeh s lica pored mlađeg kolege Lazara Ristovskog: 39 godina mlađa devojka čuvenog glumca objavila šta se dešava van scene (FOTO)
Lazar Ristovski i Anica Lazić
Kultura"IGRA SUDBINE" SE NA LETO SELI U ŠPANIJU I ITALIJU: Producent otkriva ko će biti pojačanje u seriji i šta čeka PANČETU
nikola-burovac-foto-nebojsa-babic.jpg

Bonus video: 

"ZOVU ME NA SVADBE, DO SAD BIH KUĆU SAGRADIO" Malo je poznato da OVAJ GLUMAC IMA NEVEROVATAN GLAS: Ranije sam izbegavao, A SADA... Izvor: Kurir TV