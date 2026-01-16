Slušaj vest

Srpski glumac Aleksandar Radojičić više ne skriva svoju emotivnu vezu sa atraktivnom Turkinjom Zejnep Kirli, sa kojom rado deli zajedničke trenutke na društvenim mrežama. Ovih dana par boravi na zimovanju, odakle su se i javili pratiocima.

Aleksandar i Zejnep uživaju na planini, gde dane provode na snegu i skijama, a osmesi nisu izostali dok su pozirali u kompletnoj ski opremi. Posebnu pažnju privukao je detalj koji je raznežio mnoge - lepa brineta mu se obratila na srpskom jeziku, uz kratku, ali emotivnu poruku: „Moje srce“.

Aleksandar Radojičić sa devojkom Foto: Printscreen/Instagram

O Zejnep se ne zna puno, osim da je član Turske reprezentacije u ritmičkoj gimnastici. Aleksandar iza sebe ima brak, a od prve supruge se razveo pre više od deset godina. Njegov ljubavni život oduvek je intrigirao publiku. Nakon razvoda imao je nekoliko veza, od kojih su neke bile i javne, ali čini se da je sada pronašao emotivni mir daleko od domaće scene – u zagrljaju misteriozne Turkinje.

Bonus video: