Tokom šetnje pored reke, Andrija Milošević je zabeležio zajednički trenutak sa naslednikom i iskoristio priliku da mu se obrati dirljivim porukama.

Pratioci su odmah primetili koliko je Relja porastao, ali i koliko Andrija s ljubavlju i posvećenošću pristupa ulozi oca, koju rado i s ponosom ističe u javnosti.

"Samo me ti nemoj izdati Relja krilati" - napisao je Andrija Milošević.

Andrija Milošević sa sinom Foto: Printscreen/Instagram/andrijamilosevic_official

Sin Andrije Miloševića tatin je najbolji prijatelj, a par nedelja pred njegov treći rođendan prošle godine napisao je emotivno pismo i podelio ga na Instagramu uz fotografiju plavokosog mališana, koji zamišljeno gleda u more.

- Moraš živeti. Moraš. Nema tu hoću - neću. Došao si, tu si, hteo si. Sad diši. Razgovaraj, misli, ljuti, smej, uživaj, ne uživaj, nadaj se, razočaravaj, ženi, razvodi, tuguj, mudruj, putuj. Rađaj, sahranjuj, čekaj, žuri, uspori, jedi, gladuj, gledaj u zvezde. Da, da, tako si mali. Moraš voleti, moraš. Voli. Teško je, misliće da si slab. Napadaće te, prepoznavaće čoveka u tebi. Zbog toga će ti se smejati - piše Andrija i emotivno zaključuje: Tad opet pogledaj u zvezde. Da, da, tako si veliki.

Andrija Milošević Foto: Ata imagas

Govorio je o sinu i odrastanju

- Ja sam se jako mlad odvojio od porodice, bilo mi je teško, ali bio sam mlad i lud. Željan sam bio svega, ali kada sam otišao imao sam 13 godina i tada 8 meseci nisam otišao kući. Sada nažalost nemam roditelje, ali savetujem ljudima da paze roditelje, da stalno idu zajedno na ručak, da ih šalju u banje jer je nenadoknadiv gubitak kada odu. To je praznina i nedostatak koji me sačeka iza svakog ćoška - rekao je glumac za "Blic" i istakao da smatra da je njegovim roditeljima bilo mnogo teže nego što je danas njemu.

- Ja sam tata i Relja je meni nešto neobjašnjivo. Srećan sam što mi je Bog dao priliku da osetim takvu ljubav. Sada mi nije žao da umrem nakon toga. Mislim je ranije teže bilo biti roditelj, ima teških momenata i sada naravno, ali život je borba. Danas je nepravedno žaliti se, samo devedesetih godina je bilo teže, kada su bila mnogo teža vremena.

