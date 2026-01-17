Slušaj vest

Emilija Klark (39), zvezda "Igre prestola", otkrila je da je tokom snimanja nove serije "Ponies" povredila rebro- i to dok je snimala vrelu seks-scenu. Glumica u seriji glumi uz Hejli Lu Ričardson, a serija je premijerno prikazana 15. januara.

"Taj dan sam povredila rebro"

Klark i Ričardson u špijunskom trileru glume dve američke sekreterke koje rade u američkoj ambasadi u Moskvi 1970-ih. Nakon što im muževi, agenti CIA, poginu u misterioznoj avionskoj nesreći, kreću u potragu za odgovorima i, prema sinopsisu, nailaze na zaveru iz doba Hladnog rata.

U jednom delu serije junakinja koju igra Klark završi u sceni seksa s trojicom muškaraca, a glumica tvrdi da je snimanje trajalo satima.

Prisećajući se šta se događalo na setu, Klark je za The Wrap rekla:

"Vi samo nastavite, ja ću sesti na ovo, vi dovodite njih, a mi ćemo se praviti da imamo seks. Taj dan sam povredila rebro."

Koleginica potvrdila: "Nije se šalila"

Ričardson je potvrdila da se Klark zaista povredila. "Ona je tako sitna i osetljiva, zato joj se to i dogodilo", rekla je.

Klark je dodala i da pred lekarom nije okolišala. Kad su je pitali kako se povredila, odgovorila je: "Seks. Puta tri."

Kasnije je pojasnila da rebro "nije puklo skroz", nego da se samo malo pomerilo.

Intimne scene snimala je i ranije, ali bez povreda

Klark je i ranije snimala brojne intimne scene, uključujući i one u "Igri prestola", ali kaže da joj se nikad nije desilo da nakon snimanja završi povređena.

Serija "Ponies" je ovih dana objavljena na Peacocku, a još nije potvrđeno kada bi mogla da postane dostupna i gledaocima van SAD.

