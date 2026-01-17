"Ona je naša kraljica" Kejt Midlton prekršila strogi kraljevski protokol, ali je zbog toga zaradila lavinu komplimenata (VIDEO)
Kejt Midlton je još jednom pokazala svoju jednostavnost, prekršivši pritom jedno od nepisanih pravila kraljevske porodice – na zvanični događaj stigla je bez vozača, za volanom sopstvenog automobila, piše Daily Mail.
Princeza od Velsa, u ulozi pokroviteljke Engleske ragbi unije, primila je u dvorcu Vindsor članice engleske ženske reprezentacije koje su osvojile titulu svetskih prvakinja. Umesto u zvaničnoj pratnji, Kejt je stigla sama, vozeći se u crnom automobilu, što je izazvalo niz pozitivnih komentara na društvenim mrežama.
U galeriji pogledajte kako je Kejt midlton izgledala na prijemu članica engleske ragbi reprezentacije:
Kratki video zapis njenog dolaska ubrzo se proširio društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako Kejt izlazi iz automobila, a potom sama preuzima kišobran od muškarca koji ju je dočekao i drži ga dok zajedno hodaju prema dvorcu .
''Divno je što sama vozi'', ''Ikona'', ''Naša kraljica'', ''Sviđa mi se što sama nosi svoj kišobran'', ''Ma odlična je'', ''Tako jednostavna žena'', ''Primer u kraljevskoj porodici'', deo je komentara s društvenih mreža.
Dolazak princeze Kejt na prijem bez pratnje bio je neočekivan, s obzirom na to da članove kraljevske porodice na zvanične događaje obično voze lični vozači. Ipak, razlog za to mogao bi da bude sasvim jednostavan – živi u neposrednoj blizini, piše "People".
Dvorac Vindsor nalazi se nedaleko od porodične kuće u Forest Lodžu, unutar parka Windsor Great Park, gde Kejt živi sa suprugom, princem Vilijamom, i njihovo troje dece – 12-godišnjim princem Džordžom, 10-godišnjom princezom Šarlot i 7-godišnjim princem Luijem. Porodica se tamo preselila iz Adelaide Cottagea u oktobru 2025. godine.
Za ovu priliku Kejt je nosila crveno odilo, belu majicu i cipele na štiklu u istoj boji – elegantan i skladan odabir koji je dodatno naglasio njenu prefinjenost.
