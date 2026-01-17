Slušaj vest

Kejt Midlton je još jednom pokazala svoju jednostavnost, prekršivši pritom jedno od nepisanih pravila kraljevske porodice – na zvanični događaj stigla je bez vozača, za volanom sopstvenog automobila, piše Daily Mail.

Princeza od Velsa, u ulozi pokroviteljke Engleske ragbi unije, primila je u dvorcu Vindsor članice engleske ženske reprezentacije koje su osvojile titulu svetskih prvakinja. Umesto u zvaničnoj pratnji, Kejt je stigla sama, vozeći se u crnom automobilu, što je izazvalo niz pozitivnih komentara na društvenim mrežama.

Kratki video zapis njenog dolaska ubrzo se proširio društvenim mrežama. Na snimku se vidi kako Kejt izlazi iz automobila, a potom sama preuzima kišobran od muškarca koji ju je dočekao i drži ga dok zajedno hodaju prema dvorcu .

''Divno je što sama vozi'', ''Ikona'', ''Naša kraljica'', ''Sviđa mi se što sama nosi svoj kišobran'', ''Ma odlična je'', ''Tako jednostavna žena'', ''Primer u kraljevskoj porodici'', deo je komentara s društvenih mreža.

Dolazak princeze Kejt na prijem bez pratnje bio je neočekivan, s obzirom na to da članove kraljevske porodice na zvanične događaje obično voze lični vozači. Ipak, razlog za to mogao bi da bude sasvim jednostavan – živi u neposrednoj blizini, piše "People".

Dvorac Vindsor nalazi se nedaleko od porodične kuće u Forest Lodžu, unutar parka Windsor Great Park, gde Kejt živi sa suprugom, princem Vilijamom, i njihovo troje dece – 12-godišnjim princem Džordžom, 10-godišnjom princezom Šarlot i 7-godišnjim princem Luijem. Porodica se tamo preselila iz Adelaide Cottagea u oktobru 2025. godine.

Za ovu priliku Kejt je nosila crveno odilo, belu majicu i cipele na štiklu u istoj boji – elegantan i skladan odabir koji je dodatno naglasio njenu prefinjenost.

