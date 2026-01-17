Slušaj vest

Porodicu Iglesijas mnogi poznaju po dvojici najistaknutijih članova - Huliju, iza kog je karijera duga 60 godina, i Enrikeu, danas jednom od najpoznatijih latinoameričkih pevača. Međutim, ima i onih koji znaju da se među njima krije još jedan muzičar, koji nije dosegao zvezdani status, ali smo ga gledali na nastupima.

Priča Hulija Iglesijasa Mlađeg, Enrikeovog dve godine starijeg brata i jednog od Hulijevih troje dece iz prvog braka, često ostaje u senci uspeha svog slavnog oca i brata.

Reč je o američko-španskom pevaču i modelu koji je tokom poslednje dve deceneije gradio svoju karijeru u šoubiz-industriji - ne samo kao sin jedne od najvećih muzičkih legendi već kao umetnik i zabavljač u svom pravom smislu.

Rođen je 25. februara 1973. u Madridu kao srednje dete Hulija Iglesijasa i filipinsko-španske voditeljke Isabel Prejsler. Pre njega par je dobio ćerku Čabeli, dok je Enrike stigao 1975. godine. Nakon razvoda roditelja 1979. godine Hulio se s bratom, sestrom i ocem preselio u Majami, gde je odrastao u okruženju muzike i medija.

Svoju karijeru započeo je kao model, kada mu je menadžer dogovorio ekskluzivan ugovor s agencijom Ford Models u Njujorku, što mu je otvorilo vrata u svet mode. Tamo su ga otkrili renomirani fotografi i angažovali ga za kampanje, uključujući Versaće, te se pojavljivao u reklamama za brend Gap.

Iako mu je ponuđeno i nekoliko uloga u televizijskim sapunicama, pa čak prilika da glumi na Brodveju, Hulio je odlučio da se posveti muzici. Godine 1999. potpisao je ugovor s diskografskom kućom Epic Records i snimio svoj debitantski album "Under My Eyes". Iako album nije ostvario veliki komercijalni uspeh u SAD, singl "One More Chance" promovisao je nastupe kao što je Miss Universe 1999., a kao predizvođač otvorio je Šerinu turneju.

Ukupno je objavio tri albuma, a njegov poslednji singl izašao je 2014. godine. Osim muzike i modelinga, pojavljivao se i na televizijskim šou programima i rijalitijima, poput španske verzije "Plesa sa zvezdama" i "Tvoje lice zvuči poznato".

Iako ga mnogi mediji povezuju sa slavnim bratom Enrikeom Iglesijasom, Hulio Mlađi je u nekoliko intervjua govorio o tome kako su njihovi putevi u muzici različiti. Dok je Enrike stvorio globalnu muzičku karijeru s milionskim prodajama i brojnim hitovima, Hulio je više kombinovao svoja interesovanja od modelinga i televizije do pevanja i šou nastupa. Ipak, u jednom od retkih intervjua spomenuo je i lepu uspomenu iz detinjstva koju je imao s bratom - nastupi na turnejama s porodicom kada je bio vrlo mlad, što mu ostaje posebno dragoceno.

Danas se Hulio Iglesijas Mlađi i dalje aktivno bavi muzikom i nastupima. Na svojim zvaničnim kanalima objavljuje muzičke projekte, a najavio je i novu produkciju "Julio Iglesias Experience", gde će izvoditi najpoznatije pesme svog oca u koncertnim izvedbama širom sveta.

Hulio Mlađi. bio je u dugogodišnjoj vezi s belgijskom modelom Karis Verhert. Verili su se 2011. i venčali 2012. godine, ali su se rastali 2020. godine. Danas je s kubanskom manekenkom Arijadnom Romero.

Nakon razvoda od filipinsko-španske voditeljke Preysler, s kojom je dobio Čabeli, Hulija Mlađeg i Enrikea, Hulio Iglesijas je ušao u vezu s holandskom manekenkom, 22 godine mlađom Mirandom Rijnsburger, s kojom ima petoro dece (Migela, Rodriga, Kristinu, Viktoriju i Giljerma) i u braku je od 2010. godine.

