Rat princa Harija protiv britanskih medija ulazi u završnu fazu. Sledeće nedelje na Visokom sudu u Londonu počinje suđenje u kojem Hari tuži izdavača Daily Maila zbog navodnih nezakonitih radnji koje su, tvrdi, doprinele njegovom odlasku u Sjedinjene Države.

''Tužitelji su očito osobe vrlo visokog profila – princ Hari, aktivistkinja Dorin Lorens i bivši britanski zastupnik Sajmon Hjudžis. Svi su oni pokazali veliku odlučnost ne samo u traženju finansijske odštete za navodna nezakonita postupanja iz prošlosti, nego i u nastojanju da se u javnosti razotkrije što je moguće više informacija'', rekao je Demijan Tambini, stučnjak za regulaciju i politiku medija.

Hari, koji je imao samo 12 godina kada je njegova majka, princeza Dajana, poginula u saobraćajnoj nesreći dok su je progonili paparaci, godinama kritikuje agresivne metode britanskih tabloida. U tužbi mu se pridružio i muzičar Elton Džon i još nekoliko javnih osoba.

''Tržište novina u Ujedinjenom Kraljevstvu, još unazad mnogo, mnogo godina, zapravo nije služilo javnom interesu. Umesto toga, vrlo brzo je zauzimalo moralno uzvišenu poziciju, dok je istovremeno na izrazito licemeran način, bilo spremno da se koristi zakulisnim metodama, masovno krši zakon'', dodao je Tambini.

Ovo nije prvi put da se princ Hari sudski obračunava s britanskim medijima – već je svedočio u ranijem postupku vezanom za prisluškivanje telefona, u kojem mu je dosuđena odšteta od 180 hiljada dolara.

''Ako ovo suđenje ne uspe po većini ili po svim spornim tačkama, mogli bismo da nagađamo da bi to mogao da bude svojevrstan prelomni trenutak. To bi mogao da bude trenutak u kojem je prisluškivanje telefona, kao skup problema, zaista konačno nestalo s dnevnog reda. Ipak, iznenadilo bi me da se temeljni problemi povreda privatnosti, kršenja prava i neetičnog izveštavanja u budućim godinama ne pojave ponovo u nekom obliku'', objasnio je Tambini.

Za princa Harija, koji je s Megan Markl 2020. napustio kraljevske dužnosti i preselio se u Kaliforniju, ovaj slučaj očito je više od sudskog postupka – reč je o ličnoj borbi za promenu načina na koji britanski mediji koriste svoju moć.

