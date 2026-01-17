Slušaj vest

Kejt Mos, jedna od najpoznatijih manekenki na svetu, proslavila je 52. rođendan. Iza sebe ima gotovo 40 godina karijere, nosila je revije za najpoznatije svetske brendove, a privlačila je i pažnju zbog svojih burnih veza i prošlosti. Iako danas više ne hoda modnim pistama, Kejt je i dalje vrlo važan deo modne industrije i nosi titulu modne ikone.

Mos je rođena 16. januara 1974. godine u Krojdonu, gradiću smeštenom u južnom Londonu. U istom gradu je živela do svojih tinejdžerskih godina. Priznala je da joj odrastanje u Krojdonu nije bilo nimalo lako. Za "Reader‘s Digest", kako prenosi "Daily Mail", rekla je da joj "nedostaje nevinost" iz mlađih dana, ali ne i grad u kom je provela svoje detinjstvo.

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Mos:

1/14 Vidi galeriju Slavna manekenka Kejt Mos bavila se modelingom više od 25 godina Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, SplashNews.com / Splash / Profimedia

"Što se tiče odrastanja u Krojdonu, to nije vreme kog se prisećam sa čežnjom, sigurno ne kada je u pitanju samo mesto. Želela sam da pobegnem. Definitivno postoji deo mene kom nedostaje nevinost toga svega, ali ne i mesto", izjavila je ona.

Karijeru je započela s 14 godina

U Krojdonu je živela sa svojom majkom Lindom i ocem Piterom, a kratko nakon što su se oni razveli, Kejt je otkrila i regrutovala Sara Dukas, osnivačica Storm Managementa. Agentkinja je Kejt otkrila kada je manekenka imala samo 14 godina. U Njujorku 1988. godine. Mos je priznala i da nije planirala većinu svoje rane karijere, te je u početku pristajala na sve poslove koji su joj bili ponuđeni. Međutim, ubrzo je shvatila da mora da bude izbirljivija kada je u pitanju posao.

U galeriji pogledajte fotografije Kejt Mos u nereprezentativnim izdanjima:

1/11 Vidi galeriju Kejt Mos je od uzorne devojčice porasla u skandaloznu manekenku Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"U tom trenutku sam znala da moram da postanem ozbiljnija i budem malo izbirljivija, ali dotad se radilo samo o prihvatanju ponuda", ispričala je ona.

Kejt je u početku svoje karijere prošla kroz teške trenutke, posebno početkom 90-ih godina. Karijera joj je krenula uzbrdo nakon što ju je fotografisala britanska fotografkinja Korini Dej za magazin "The Face". Od tog trenutka je Kejt, kako pišu strani mediji, postala plen mnogih podmuklih pojedinaca koji su radili u modnoj industriji.

Jedna od neprijatnih situacija dogodila joj se tokom snimanja za brend Calvin Klein 1992. godine. Mos je tada imala 16 godina, pozirala je u toplesu kraj Marka Volberga. Iako ju je to snimanje proslavilo, Kejt nije ostalo u lepom sećanju.

Manekenkina karijera je tada doživela nagli uspeh, počela je da se pojavljuje na naslovnicama najpoznatijih časopisa, a svi brendovi hteli su da rade s njom. Osim toga, postala je i lice ozloglašenog trenda iz 90-ih – "heroin chic", koji je predstavljao kontrast glamuroznom izgledu koji su popularizovale tadašnje manekenke poput Sindi Kraford, Naomi Kembel i Klaudije Šifer.

Mos je privlačila pažnju javnosti i van modnih pista, posebno zbog svog modnog izraza, zbog kog je dobila titulu "globalne modne ikone". Kejt je 2004. godine odlučila da više neće nositi revije, te je osnovala svoju modnu agenciju, kao i velnes brend Cosmoss.

Buran ljubavni život

Slavna manekenka punila je tabloide i zbog svojih burnih veza sa slavnim muškarcima. Jedna od najznačajnijih bila je ona s holivudskim glumcem Džonijem Depom. Bivši par je 90-ih godina slovio za "najkul" par na svetskoj sceni. Kejt i Džoni vezu su započeli 1994. godine, nakon što su se upoznali u jednom baru i restoranu u Njujorku. Dep je tada imao 31 godinu, a Kejt 20.

Foto: PHOTOlink / Everett / Profimedia

Vodili su tipičan holivudski stil života – putovali su svetom zajedno i često su se družili s drugim zvezdama s A-liste. Zbog njihove veze Kejt je postala jedan od najpoznatijih, ako ne i najpoznatiji model svih vremena. Iako su mnogima bili omiljeni slavni par i njihova veza se činila savršenom, stvarna situacija nije bila toliko bajna.Mos i Dep često su se svađali na ulicama, ne mareći za prolaznike, a optužili su ih i da su uništili hotelsku sobu.

Nakon četiri godine veze odlučili su da raskinu, najviše zbog Džonijevog zauzetog rasporeda. Njihov raskid slomio je srce Kejt. "Niko nikada nije mogao stvarno da se brine o meni. Džoni je to radio neko vreme. Verovala sam onome što mi je govorio. Kad bih ja rekla: ‘Šta da uradim?‘, on bi mi rekao. I to mi je nedostajalo kada sam otišla. Stvarno sam izgubila nekoga kome sam verovala. Noćna mora. Godine i godine plakanja. Oh, te suze", ispričala je ona 2012. godine za "Vanity Fair".

Kejt Mos je svedočila na suđenju Džonija Depa i Amber Herd Foto: Profimedia

Iako nije bila srećna zbog prekida, Kejt je odlučila da pomogne svom bivšem, više od 20 godina nakon što su raskinuli. Svedočila je na njegovom suđenju s bivšom suprugom, Amber Herd, te negirala glasine da ju je Dep gurnuo niz stepenice 90-ih godina. "Padala je kiša i dok sam napuštala sobu, okliznula sam se niz stepenice i povredila leđa. On je dotrčao nazad da mi pomogne, odneo me u sobu i pružio medicinsku pomoć. Nikad me nije gurnuo, udario ili bacio niz stepenice", rekla je ona.

Nakon raskida Mos je započela vezu s gitaristom Entonijem Langdonom. On je bio veoma zaljubljen u nju i zaprosio ju je nakon tri meseca veze. Međutim, Kejt je raskinula njihovu romansu nakon godinu dana jer nije bila spremna na brak.

Džeferson Hek i Kejt Mos Foto: Steve Wood / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kejt je, nakon Entonija, ljubav pronašla u Džefersonu Heku, uredniku magazina. Upoznali su se kada ju je on intervjuisao za članak u "Dazed and Confusedu", a nakon razgovora je počeo da je osvaja. U vezi su dobili ćerku Lilu Mos, u septembru 2002. godine, a raskinuli su dve godine kasnije. Nakon raskida su ostali u dobrim odnosima, a Hek je bio gost na njenom venčanju s Džejmijem Hinsom 2011. godine.

Slavna manekenka je 2005. godine započela vezu s Pitom Doertijem, problematičnim rok-muzičarom koji je bio poznat po svojoj zavisnosti od droge. Upoznali su se na njenoj rođendanskoj proslavi, a nešto kasnije on je izjavio da je "zaista pronašao ljubav". Međutim, Mos je ta veza donela mnogo nevolja. U septembru 2005. godine u javnost su isplivale fotografije i snimci na kojima je Kejt "pripremala" kokain, zbog čega je izgubila ugovore s mnogim modnim kućama, uključujući i ugovor od 4 miliona funti s H&M-om.

Pit Doerti Foto: Gio DAngelico / Newscom / Profimedia

Usred skandala Kejt je priznala da ima "raznih ličnih problema koje mora da reši", a Pit je imao neuspeli pokušaj odvikavanja u Arizoni. "Kada je Kejt saznala da nisam završio s lečenjem, direktno mi je rekla da je to-to, da više ne možemo da se viđamo. Raskid je bio u svim medijima", napisao je Doerti u svojim memoarima iz 2022. godine. Mos u to vreme nije imala lepe reči za svog bivšeg. "Volela bih da ga nisam upoznala", rekla je.

Iako je raskinula s njim zbog njegove zavisnosti, manekenka se pomirila s Pitom i zajedno su išli na odvikavanje. Nedugo zatim su se javno posvađali, a potom verili. Raskinuli su u julu 2007. godine, pred očima javnosti. U jednom trenutku Doerti je nazvao manekenku "starom gadnom krpom" i rekao da je njihova veza bila kao "rat u Vijetnamu". "Uvek je bilo isto, svih tih godina: usponi, a zatim porazni, nasilni padovi. Nije bilo održivo", otkrio je on u memoarima.

Džejmi Hins i Kejt Mos Foto: Photoshot / Avalon / Profimedia

Kratko nakon što se njena veza s Doertijem završila, Kejt je počela da izlazi s gitaristom Džejmijem Hinsom. Godinu dana kasnije objavila je da su se verili tokom putovanja u Amsterdam. Venčali su se 2011. godine, a rastali su se 2015. Razvod su objavili 2016. i iste godine ga i finalizovali.

Kejt Mos i Nikolaj fon Bizmark Foto: /IPA / Sipa Press / Profimedia

Poslednji muškarac koji je osvojio srce slavne manekenke bio je aristokrata Nikolaj fon Bizmark. Kejt i Nikolaj bili su prijatelji četiri godine pre nego što su započeli romansu 2016. Međutim, njihovoj sreći je došao kraj nakon devet godina. "Kejt i Nikolaj su mesecima raskidali i mirili se, a na kraju je Kejt osetila da je pravo vreme da nastave dalje i prekinu kontakt. Osećala je da idu različitim putevima u životu", rekli su izvori o njihovom raskidu.

Manekenkini ludi izlasci

Kejt Mos je pre 20 godina bila sinonim za zabavu, ali su stvari krenule u mračnom smeru kada je ušla u vezu s Doertijem. Manekenka je stvorila loše navike, kojih se, kako se činilo, rešila kada je započela vezu s Bizmarkom. Mos je počela da uživa u mirnijem načinu života i fokusirala se na jogu i zdravu ishranu.

To je trajalo nekoliko godina, a u poslednje vreme manekenka je ponovo počela da zabrinjava svojim ponašanjem. Početkom oktobra prošle godine viđena je nakon izlaska u Parizu. Tokom izlaska iz noćnog kluba Mos je imala poteškoća, te su je telohranitelji pridržavali kako ne bi pala. Manekenka se skrivala iza sunčanih naočara, dok joj je kosa bila raščupana. Nedugo pre tog izlaska bila je gošća na jednoj reviji u sklopu pariske Nedelje mode, a snimak koji se proširio društvenim mrežama pokazao je kako Kejt nije mogla da sedi mirno, te se njihala napred i nazad.

Nakon Pariza, Mos je viđena i na britanskom muzičkom festivalu BST Hyde, gde je ispijala pivo. Tada su obožavatelji izrazili zabrinutost za nju, posebno zato što je nekoliko nedelja pre njen brend Cosmoss otišao u stečaj zbog duga od 2.939.729 funti. Uprkos zabrinutosti obožavatelja, njeni prijatelji rekli su da je s manekenkom sve u redu.

U galeriji pogledajte kako su Kejt Mos na Nedelji mode u Parizu pridržavali da ne padne:

1/5 Vidi galeriju Kejt Mos pijana na Nedelji mode u Parizu Foto: VEGAN / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Kejt je žena u najboljim godinama i želi da se zabavlja. Često provodi vreme s Lilom i smatra se ‘kul mamom’ koja može da drži korak s mladima. Ljudi su šokirani jer to nije Kejt kakvu su navikli da gledaju zadnjih godina, ali ona voli da popije i puši… Uvek je ta koja pokreće zabavu i želi da ponovo uživa u životu. Ljudi na društvenim mrežama treba da prestanu toliko da se brinu. Kejt se upravo vratila s Ibice s Lilom i odlično se provela na BST-u. Sad će se fokusirati na zatvaranje ‘Cosmossa‘, a onda traži novu poslovnu priliku. Kejt nije žena koja će dugo ostati na dnu", poručili su oni.

