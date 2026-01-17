Slušaj vest

Mnogi je potcenjuju i ne smatraju ozbiljnom glumicom, ali brojke govore sasvim drugu priču: Zoi Saldana upravo je postala najuspešnija filmska zvezda svih vremena po prihodima na bioskopskim blagajnama.

Njena filmska karijera započela je jednim od najlošijih filmova u istoriji Holivuda - "Crossroads" (2002) uz Britni Spirs, kritičarskim promašajem koji bi mnoge mlade glumice mogao zauvek da udalji od velikih projekata. Međutim, upravo je pametno poslovno razmišljanje i strateško biranje uloga transformisalo Zoi Saldanu u izuzetak, te glumicu koja je od skromnih početaka stigla do statusa najuspešnije filmske zvezde svih vremena po prihodima na bioskopskim blagajnama.

U galeriji pogledajte neke od kadrova iz filma "Avatar: Vatra i pepeo":

Avatar: Vatra i pepeo Foto: 20th Century Studios/© 20th Century Studios. All Rights Reserved., 20th Century Studios/© 2024 20th Century Studios. All Rights Reserved., 20th Century Studios/© 2025 20th Century Studios. All Rights Reserved.

Gotovo mesec dana nakon premijere "Avatar: Vatra i pepeo", Saldana je zvanično preuzela krunu s procenjenom ukupnom zaradom od preko 15,4 milijarde dolara, prema najnovijim podacima box office portala "The Numbers".

"Variety" donosi da je uloge ostvarila u tri filma s najvećom zaradom ikada: "Avatar" (2009), "Avatar: The Way of Water" (2022) i "Avengers: Endgame" (2019).

U galeriji pogledajte fotografije Zoi Saldane:

Zoi Saldana postala najuspešnija glumica svih vremena Foto: Neilson Barnard / Getty images / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Najnoviji nastavak franšize, koji je krenuo u bioskopsku distribuciju 19. decembra, već je zauzeo 29. poziciju najprofitabilnijih naslova prema Box Office Mojo, a 3. januara probio je magičnu granicu od milijardu dolara.

Naravno, time je Saldana postala prva glumica koja se našla u čak četiri filma koji su pojedinačno zaradili više od dvi milijarde dolara, a uz navedene, tu je i "Avengers: Infinity War" (2018).

Na lestvici je prestigla koleginicu iz Marvelovog univerzuma Skarlet Johanson (41), koja je prethodnog leta zauzela prvo mesto zahvaljujući uspehu filma "Jurassic World Rebirth", prenosi Tportal.

