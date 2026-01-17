Slušaj vest

Glumica Pamela Anderson progovorila je o odnosu s bivšim suprugom, Tomijem Lijem, i otvoreno priznala da smatra kako je njegova sadašnja supruga, Britani Furlan, kriva za njihovu udaljenost. Anderson je gostovala u emisiji Endija Koena, a voditelj ju je pitao da li veruje da bi njen i Tomijev odnos bio bolji da on nije u braku s Furlan.

"Verujem", rekla je ona, pa dodala: "Jednostavno smatram da je on pravi romantik. Jako je predan svojoj supruzi i mislim da jednostavno ne želi da izaziva nikakve probleme ili nešto, ne znam, ali ne sviđa mi se to. Ali volela bih da imamo bolji odnos."

U galeriji pogledajte kako je Pamela Anderson izgledala nedavno na dodeli Zlatnog globusa:

1/5 Vidi galeriju Pamela Anderson na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Doug Peters / Alamy / Profimedia, imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia

Pamela je otkrila i da nije jako dugo razgovarala sa slavnim muzičarom s kojim je u braku bila od 1995. do 1998. godine. "Nedostaje mi", poručila je.

Glumica je istakla da će ona i Li "zauvek" biti "povezani na nekakav način" zbog njihovih sinova Brendona Tomasa i Dilana Džegera. Dodala je i da će videti bivšeg supruga, možda bez Britani, kada se Dilan bude ženio u junu ove godine.

U galeriji pogledajte fotografije Pamele Anderson i Tomija Lija iz perioda dok su bili u braku:

1/4 Vidi galeriju Tomi Li i Pamela Anderson Foto: Will Binns / Pacific coast news / Profimedia, LUCY NICHOLSON / AFP / Profimedia, Profimedia

Anderson je navela i da pokušava da ostane u kontaktu s Lijem preko njihovih sinova. "Oni ga viđaju. Ja uvek pitam za njega. Pokušala sam da mu pošaljem kisele krastavce. Pokušavam da ostanem u kontaktu", ispričala je. Voditelj ju je pitao da li je Tomi prihvatio njen gest, a Pamela je nagovestila da su njeni napori bili odbijeni.

Tomi Li i njegova sadašnja supruga Britani Furlan Foto: Roger / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Ne znam u čemu je stvar. Moram da se držim po strani i zaista ne bi trebalo da govorim ništa, ali želim im sve najbolje. Nadam se da je sve u redu", istakla je i zaključila kako veruje da će Li "pronaći svoj put".

Pamela Anderson Foto: Jacques BENAROCH / Sipa Press / Profimedia

Pamela je komentarisala i dramu u koju je Furlan nedavno bila upletena. Naime, Britani je ranije navela da ju je pevač sastava Falling in Reverse, Roni Radke, prevario putem društvenih mreža tako što se lažno predstavljao. Furlan, koja je otkrila da je razgovarala s Radkeom tokom teškog perioda u svom braku, od tada je demantovala tvrdnje o "catfishingu", insistirajući da je zaista razgovarala s muzičarom. Radke je negirao njene tvrdnje.

"Znaš, loše je. Poniženje nikada nije smešno, a takva drama, lična drama, uvek je...", poručila je Anderson.

Video: Inspektor Blaža upoznao Pamelu Anderson