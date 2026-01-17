Slušaj vest

Model stvoren veštačkom inteligencijom, Nia Noir, prikupio je milione pregleda i pratilaca na društvenim mrežama, podstakavši stručnjaka da pojasni kako prepoznati sadržaj generisan veštačkom inteligencijom. Generisana veštačka inteligencija (AI) je poslednjih meseci znatno napredovala, te su ispravljeni raniji problemi s nepravilnim prikazom ruku i prstiju.

Jedan od primera koji su uverili milione ljudi je TikTok profil "modela" Nije Noir, koji trenutno ima oko 2,7 miliona pratilaca, a jedan od videa dosegao je gotovo 199 miliona pregleda. Problem je, međutim, što Nia Noir nije stvarna osoba, već je u potpunosti generisana pomoću AI tehnologije.

Korisnici su skrenuli pažnju na to da se plesovi u njenim videima, a ponekad i odeća, tačno podudaraju s onima koje su objavili stvarni kreatori sadržaja. Takođe, pozadina u njenim videima često je potpuno statična, čak i u isečcima gde se navodno nalazi napolju, a pri bližem pregledu čini se da se ne uklapa u potpunosti s njenim likom.

Znakovi koji odaju AI sadržaj

Konstantin Levinzon, suosnivač Planet VPN-a, podelio je neke od znakova koji mogu da ukazuju na to da je nešto generisano veštačkom inteligencijom.

"AI se često bori s udovima i zglobovima; još jedna crvena zastavica AI generisanih slika i videa često je koža osobe", rekao je. "Na stvarnim fotografijama obično je moguće uočiti mikrodetalje, čak i uz tešku šminku ili uređivanje."

Dodao je i kako takve slike mogu da izgledaju drugačije od stvarnih fotografija. "Slika takođe izgleda isklesano, a ne fotografisano: simetrija lica nije savršena, posebno oko očiju, a oči imaju staklast, veštački sjaj."

Neusklađenost pozadine i subjekta

Levinzon je na kraju istakao i probleme s pozadinama. "U slikama generisanim veštačkom inteligencijom često postoji neusklađenost pozadine i subjekta."

Primenjujući to na slučaj Nije Noir, pojasnio je: "Na Nijinoj slici, pozadina izgleda kao ravna tekstura niske rezolucije, dok je osoba hiper-polirana."

Nije poznato ko stoji iza naloga, kao ni da li je Nia nastala po ugledu na određenu osobu ili je rezultat spajanja slika različitih žena. Ipak, uprkos očitim znakovima koji upućuju na korišćenje veštačke inteligencije, sadržaj je bio dovoljno uverljiv za milione gledatelja na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/ Index.hr)

