Španska muzička legenda Hulio Iglesijas je u dva braka postao otac osmoro dece, među kojima je i Enrike Iglesijas, najpoznatiji predstavnik latinoameričkog popa. U muzičkim vodama se okušao i još jedan sin, Hulio Mlađi, a mnogi ne znaju da braća imaju stariju sestru koju je njihov otac dobio u braku s njihovom majkom Isabel Prejsler.

I dok je Enrike gradio muzičku karijeru pod svetskim reflektorima, Marija Isabel Čabeli Iglesijas Prejsler (rođena 3. septembra 1971) godinama se držala drugačijeg puta – bližeg medijima i televiziji, ali s mnogo više privatnosti nego što se očekuje od ćerke Hulija Iglesijasa.

Prezime dveju velikih ličnosti, jedne vezane za muziku, a druge za svet televizije, za Čabeli je od detinjstva značilo život pod lupom tabloida i šoubiz medija.

Rođena je u Estorilu (Portugalija), a deo detinjstva provela je u porodičnom okruženju koje je često bilo tema javnosti. Nakon razvoda roditelja i dramatičnih događaja koji su potresli porodicu (u javnosti se navodi otmica njenog dede 1985), Hulio Iglesijas je decu preselio u SAD, gde je porodica s vremenom izgradila život u Majamiju.

Čabeli je starija sestra Enrikea Iglesijasa Foto: Antonio Gutiérrez / ContactoPhoto / Profimedia

Čabeli se u devedesetim pojavljivala u američkim tok šou emisijama i u španskom govornom prostoru gradila imidž TV lica. Posebno se veže za Univision i emisiju "El Show de Chabeli", koja ju je dodatno približila latino publici u SAD.

Njen život obeležila je i teška saobraćajna nesreća koju je doživela 1999. godine. Dok se vozila u društvu poslovnog čoveka Džejmsa Milera, učestvovala je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Los Anđelesu, koja je zahtevala njenu hospitalizaciju. U trenutku nesreće, sedela je na suvozačevom sedištu kada se automobil nekoliko puta prevrtao sve dok oba putnika na silu nisu bila izbačena. Koliko su bile teške povrede, pokazuje to da policija nije verovala da će preživeti, ali Čabeli je nadvladala sve loše prognoze i sada je bez trajnih posledica.

Hulio Iglesijas Mlađi i Čabeli Iglesijas su stariji brat i sestra Enrikea Iglesijasa Foto: Antonio Gutiérrez / ContactoPhoto / Profimedia

Bila je dva puta udata - prvo za Rikarda Bofila Mađoru Vergana, za kog se udala kad je imala samo 22 godine i razvela tri godine kasnije, a od 2001. godine je u braku s Kristijanom Fernandom Altabom, s kojim ima dvoje dece.

Danas živi u Majamiju, daleko od televizijskih reflektora i medija, te se fokusirala na porodični život, a nakratko se vratila 2024. u Španiju kako bi vodila jednu emisiju s bratom.

