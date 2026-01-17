Slušaj vest

Glumica Sofija Juričan otkrila je da je u drugom stanju i to u poodmakloj trudnoći te da će uskoro postati mama. Ona je srećne vesti objavila na društvenim mrežama.

Sofija je lepe vesti dugo skrivala od javnosti,a sada je odlučila da svoju sreću i obelodani svim svojim fanovima i pratiocima na Instagramu.

Mnogi su se iznenadili kada su videli objavu koju je ostavila Sofija Juričan koju u poslednje vreme nismo viđali u javnosti.

Glumica, rođena u Pančevu 1981. godine, publici je najpoznatija po ulogama koje je ostvarila u serijama !Mješoviti brak”, “Istine i laži”, “Aviondžije”. Takođe, kao stalni član Ateljea 212 igra u brojnim predstavama tog pozorišta.

Nova ljubav

Sofija njen kolega Radomir Nikolić bili su u braku osam godina. Iako je ova veza delovala skladno, oni su odlučili da prošle godine stave tačku na njihovu ljubav. Upoznali su se dok su radili zajedno na predstavi "Brod plovi za Beograd" krajem 2007. godine, a ljubav je vremenom prerasla u nešto ozbiljnije. Zajedno su glumili i u seriji "Zvezdara", ali i u još nekim zajedničkim projektima.

Sofija je odlučila da o razvodu ne govori ističući da je to njena privatna stvar. Glumica koja ne voli da se eksponira ipak je postavila nekoliko fotografija u zagrljaju anonimnog muškarca.

"Sad me vidiš, sad me ne vidiš, sad me opet vidiš, sad me opet ne vidiš", napisala je na Instagramu glumica.