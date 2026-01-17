Slušaj vest

Pevačica Alija rođena je u Detroitu 16. januara 1979, nazivali su je R&B princezom i predviđali joj svetlu budućnost. Maloletna se udala za predatora muzičke industrije R. Kelija.

Venčali su se kada je Alija imala 15 a on 27 godina. Upoznali su se kada je Alija bila 12 - godišnjakinja, a poznanstvu je kumovao njen ujak i Kelijev menadžer - Bari Hankerson, navodi Metro.

Alija Foto: David Jacobs / Zuma Press / Profimedia

Pastor Nejtan Edmond, koji ih je venčao, svedočio je na suđenju protiv repera R Kelija 2020. u Bruklinu. Tvrdio je da je vrbovan da to uradi, kao i da mu je dat falsifikovani dokument u kojem je pisalo da Alija ima 18 godina. Nije joj video lice jer je bilo prekriveno kosom pa nije ni mogao da proceni da je mlađa, izjavio je.

Alijin bivši menadžer ispričao je da je podmitio državnog službenika sa 500 dolara da bi dobio lažne papire o njoj. Tužioci su rekli da je Keli želeo da iskoristi brak kako bi se zaštitio od kaznenih prijava povezanih sa se*som sa maloletnicom i kako bi je sprečio da svedoči protiv njega. R. Keli je negirao da je bilo ko bio podmićen, a nakon venčanja i on i Alija demantovali su da su se venčali. Ipak, 1995. taj brak poništili su njeni roditelji, nakon što su saznali šta se desilo.

1/5 Vidi galeriju Alija Hoton Foto: FPA / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Kathy Hutchins / Zuma Press / Profimedia

Sumnjalo se da je Alija bila trudna, što ona nije potvrdila, ali je Kelijeva bivša devojka rekla da je to istina, kao i da se reper oženio da bi pevačica mogla da abortira. Pomoćnik državnog tužioca tvrdi da je Keli spavao sa Alijom otkako ju je upoznao. Reper je preko svog advokata poručio da nije znao da je ona bila maloletna kada su se venčali.

Džej Zi se zaljubio u Aliju, a viđeni su na zabavi 2000. iste godine kada se desilo silovanje 13 - godišnje devojčice, kako piše u tužbi. Pokušavao je da joj se približi, udvarao joj se i slao cveće, a na jednoj zabavi su plesali i grlili se, iako je ona bila u vezi sa Dejmon Dašom, koji je izjavio da su mnogi želeli da osvoje njegovu devojku.

Alija je viđena i u društvu Paf Didija, koji je takođe optužen da je napastvovao devojčicu (13), ali i za niz drugih zločina. Uhapšen je i nalazi se u zatvoru u Bruklinu.

R. Keli Foto: TNS/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Poginula u avio nesreći, nije želela da uđe u letelicu

Pevačuca je poginula je 2001. nakon što se srušio avion, u koji pevačica nije želela da uđe, ali su je bukvalno uneli. Pre te nesreće, odbijajući da krene na put, sela je u taksi koji je vozila njena maćeha i zaspala. Rekla je svom timu da ima strašnu glavobolju. Onesvetila se u kolima i tom stanju su je uneli u letelicu.

Avion se srušio nekoliko sati kasnije, poginulo je još osmoro ljudi. Letelica je bila neispravna, odnosno nedovoljno velika za broj putnika, dok pilot nije imao dozvolu, i upravljao je avion pod dejstvom kokaina i alkohola.