Umro roker Igor Crnomat U 57. godini: Skupljaju se pare za njegovu sahranu "Molimo vas da pomognete"
Rokenrol pevač, Igor Crnomat Crv, umro je u 57. godini. Naime, na Fejsbuk stranici "Srbi u Londonu" podeljena je tužna vest, a kako se navodi, skuplja se novac za njegovu sahranu u Banja Luci.
"Umro je naš Crv. Naša vukovarska rokenrol legenda. Umro je u Londonu u njegovom stanu na Aktonu u 57. godini života. Već više godina imao je problema srcem. Pre par godina su mu ugradili i stentove. Nije se osećao dobro pred Novu godinu tako da je bio nekoliko dana i u bolnici. Trebao je da ima operaciju na srcu ali sticajem različitih okolnosti nije imao. 12. januara je verovatno doživeo srčani udar potom i smrti. Svi ga pamtimo kao legendarnog gitaristu iz grupe Kometa i Umro je Bogati Ujak... U tinejdžerskim godinama počeo je da svira u muzičkoj školi kod Tiškea. Ubrzo svojim drugovima osnovao je bend Kometa. 1989. godine svirali su u Osijeku kao predgrupa Ekatarine Velike. Tokom devedesetih svirao je u grupi Umro je Bogati Ujak i to su bile nezaboravne svirke svima u Vukovaru. Snimili su u studio tri singla "Hajka" "Plave slike" "Sećanja" Nikad nije snimili album", piše u objavi na Fejsbuku.
Ovim povodom pokrenuta je i stranica za pomoć na Gofoundme gde se moli za novčanu pomoć kako bi se Igorovo telo transportovalo iz Londona:
"Draga rodbino i prijatelji Igora Crnomata Crva. Molimo vas da nam pomognete da skupimo određenu sumu od 5000 funti koje bi pomoglo porodici za prevoz i sahranu Igora Crnomata u Banja Luku. Familija u Banja Luci ima grobnicu i potrebno je da što pre skupimo novac i probamo da organizujemo prevoz. Molim vas od strane porodice i mnogih prijatelja da nam pomognete, najviše da pognete Igoru da počiva u miru i blizu svojih najmilijih", piše u objavi.
(Kurir.rs/Blic)