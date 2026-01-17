"Umro je naš Crv. Naša vukovarska rokenrol legenda. Umro je u Londonu u njegovom stanu na Aktonu u 57. godini života. Već više godina imao je problema srcem. Pre par godina su mu ugradili i stentove. Nije se osećao dobro pred Novu godinu tako da je bio nekoliko dana i u bolnici. Trebao je da ima operaciju na srcu ali sticajem različitih okolnosti nije imao. 12. januara je verovatno doživeo srčani udar potom i smrti. Svi ga pamtimo kao legendarnog gitaristu iz grupe Kometa i Umro je Bogati Ujak... U tinejdžerskim godinama počeo je da svira u muzičkoj školi kod Tiškea. Ubrzo svojim drugovima osnovao je bend Kometa. 1989. godine svirali su u Osijeku kao predgrupa Ekatarine Velike. Tokom devedesetih svirao je u grupi Umro je Bogati Ujak i to su bile nezaboravne svirke svima u Vukovaru. Snimili su u studio tri singla "Hajka" "Plave slike" "Sećanja" Nikad nije snimili album", piše u objavi na Fejsbuku.