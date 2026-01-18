Hurem i Sulejman se sreli posle 12 godina: Ona se obukla kao prava sultanija, svi su brujali o njihovoj aferi, a od njegove žene ni traga
Prošlo je 12 godina otkako je završeno snimanje serije "Sulejman Veličanstveni", a publika ne zaboravlja ni Hurem ni SulejmanaVeličanstvenog, glavne likove ove televizijske priče, koja je veoma popularna i na našim prostorima Glavni likovi sa turskog dvora našli su se sinoć na istom događaju, u Rijadu u Saudijskoj Arabiji, na dodeli Joy nagrada. Čuvena glumica, slučajno ili ne, bila je odevena kao prava sultanija.
Merjem Uzreli podržala je dodelu Joy nagrada koje se uručuju istaknutim pojedincima iz raznih sfera javnog života, pa je tako priznanje za ličnost godine pripalo holivudskoj glumici Mili Bobi Braun, a od inostranih zvezda sinoć se u Rijadu pojavila i pevačica Kejti Peri, koja je otvorila ceremoniju.
Seriju "Sulejman Veličanstveni" možete gledati na Kurir televiziji radnim danima i vikendom od 20.50 sati.
Ova uzbudljiva istorijska drama govori o vladavini i životu jednog od najvećih turskih, ali i svetskih osvajača u istoriji. Radnja serije je smeštena u XVI veku, kada je sultan sa svojih 26 godina došao na vlast i bio na tronu narednih 46 godina.
Serija koja prati njegov buran život i njegova osvajanja, intrige u haremu, kao i u čitavom dvoru dočarava epohu tog vremena i moćnog Osmanskog carstva.
Sultan Sulejman je bio najznačajniji osmanski vladar koji je učestvovao u mnogobrojnim osvajačkim pohodima po Evropi i Aziji.
Nagrade dodeljuje General Entertainment Autoruty.
Čuvena Hurem nosila je dugačku haljinu ukrašenu tilom i najraskošnijim detaljima koji su poput dragog kamenja, u pitanju je kreacija modnog brenda Khaled & Marwan, u kojoj je Merjem Uzreli izgledala kao najbogatija sultanija na turskom dvoru.
Merjem koja je tursko-nemačkog porekla, zadivila je na crvenom tepihu koji je sinoć u Rijadu bio u znaku divljeg cveća pustinja u Saudijskoj Arabiji. Zahvalila se organizatorima na pozivu i čestitala svim dobitnicima.
Hurem je modnim izborom ispoštovala domaćina događaja, jer se zna da se u Saudisjkoj Arabiji treba odevati u skladu sa kultnurnim normama, koje pre svega podrazumuveju pristojnost.
Pojašnjenja radi, strane državljanke ne moraju da nose abaju niti da pokrivaju glavu maramom odnosno hidžabom dok borave u Saudijskoj Arabiji, osim ako posećuju džamije.
Odeća bi trebalo da pokriva ramena i kolena. Savetuje se nošenje širokih pantalona, dugih suknji i majica odnosno košulja koje nisu providne i nemaju dubok dekolte. Kršenje pravila o skromnom odevanju na javnim mestima može da bude kažnjeno u skadu sa Zakonom o javnom ukusu.
Hurem ta pravila nije prekršila, a svojim modnim izdanjem oduševila je pratioce na Instagramu, koji ne štede reči hvale za njenu haljinu.
U galeriji pogledajte Halita Ergenča i Merjem Uzerli u ulozi Sulejmana Veličanstvenog i sultanije Hurem:
Glumica je niz detalja sa dodele objavila i na Instagram storiju, gde se može videti snimak sa ceremonije, i to upravo kadrovi koji prikazuju Sulejmana (Halit Ergenč) pa nju.
Slavni turski glumac Halit Ergenč, koji se pojavio sa suprugom Berguzar Korel na ovoj dodeli, izgledao je veoma elegantno u glamuroznom odelu.
U galeriji pogledajte fotografije Halita Ergenča i njegove supruge Berguzar Korel:
Hurem se baš potrudila da istakne da se našla na istom događaju sa kolegom, sa kojim je navodno imala aferu.
Tokom snimanja hit serije Turska je brujala da su Hurem i Sulejman u vezi i van kamera, a njihove ljubavne scene teško je podnosila Halitova supruga, Berguzar Korel, pa je čak špijunirala muža na setu.
Veliki zavodnik Halit i čuvena Šeherezada spasli su brak uz pomoć bračne terapije, i danas uživaju u ljubavi, koja im je donela dva sina i ćerku.
(Kurir.rs/ Blic žena)
Video: Serija "Sulejman Veličanstveni" na Kurir televiziji