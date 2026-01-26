Slušaj vest

Šon Didi Kombs trenutno služi zatvorsku kaznu od 50 meseci (oko 4 godine) zbog organizovanja prevoza radi prostitucije, nakon što je proglašen krivim po dvema tačkama optužnice. Oslobođen je težih optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje, ali mu preti i potencijalno duža kazna zbog drugih optužbi.

Kontroverzni Paf Dedi, naišao je "na nož" javnosti kada ga je bivša devojka, Kasandra Ventura, sredinom novembra 2024. godine tužila pred saveznim sudom na Menhetnu, optužujući ga da ju je silovao, fizički zlostavljao i podvrgnuo seksualnom ropstvu.

U fokusu njene tužbe je da ju je reper prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama koje je unajmljivao, a gledao je i snimao te susrete. U tužbi se navode kršenja zakona o trgovini ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Kasnije je u javnost procurio video na kom smo mogli da vidimo kako Didi zaista tuče pevačicu.Njih dvoje zajedno su bili 10 godina - od 2008. do 2018. Kesi se nakon toga udala za fitnes trenera, Aleksa Fajna, a u braku su dobili dve ćerke.

"Tako je teško razmišljati o najmračnijim vremenima u svom životu, ali ponekad to moraš da uradiš. Mislim, dotakao sam dno, ali ne tražim izgovore, moje ponašanje u tom videu je neoprostivo. Preuzimam punu odgovornost za svoje postupke, odvratno.

Paf Dedi i Kesi Ventura

Gadio sam se samom sebi kad sam to radio, gadim se i sada. Išao sam i da tražim stručnu pomoć, išao na terapije i rehabilitaciju. Zamolio sam Boga za njegovu milost. Žao mi je. Ali predan sam tome da svakim danom budem bolja osoba. Ne tražim oproštaj, ali stvarno mi je žao", rekao je Paf Dedi pre hapšenja, prenosi Story.hr.

