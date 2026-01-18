Slušaj vest

Legendarna glumica Helen Miren otkrila je šta misli o estetskim zahvatima, koji su u poslednjih nekoliko godina postali sve popularniji među mladima. Miren je podilila savet svima koji žele da idu na zatezanje lica, te predložila jednostavniju i jeftiniju varijantu.

Helen je u intervjuu za Elle istakla da razume zašto se neki odlučuju na estetski zahvat. "Ako se žene ili muškarci osećaju stvarno loše kad se pogledaju u ogledalo, ako su obeshrabreni, utučeni ili čak depresivni zbog onoga što vide, i ako to mogu sebi da priušte i psihički su spremni na takvu odluku, to je u redu", poručila je ona.

Glumica je rekla i da društvene mreže pojačavaju pritisak na mlade.

"Zbog društvenih mreža i onoga što filteri i aplikacije za uređivanje mogu da naprave, pogledate se u stvarnosti i to bukvalno može da vas baci u depresiju. Strašno je tužno da smo došli do toga", rekla je Helen.

Slavna glumica, poznata po filmu "The Queen", za koji je osvojila Oskara, ponudila je jeftinije rešenje za one koji razmišljaju o plastičnim operacijama. "Pre nego što uopšte počnete da razmišljate o bilo čemu, ugradite stvarno dobru rasvetu u kupatilo. Da svaki put kad se pogledate u ogledalo budete lepo osvetljeni i da izgledate super. To je daleko jeftinije od fejsliftinga", istakla je pa dodala:

"Ne šalim se oko rasvete u kupatilu. Loša rasveta zna da bude neverovatno depresivna. Mislim da je ogromna greška ići na plastičnu operaciju u 20-im. Lice se menja. Ne volim da kritikujem ljude zbog onoga što ih čini srećnim, ali pokušavati da izgledate kao sopstvena ‘filter-verzija‘ bilo bi strašno."

Miren je i ranije govorila o estetskim zahvatima, te otkrila da su joj u 20-im savetovali da ode na operaciju nosa. "Neko mi je rekao: ‘Nikad nećeš dobiti posao ako ne operišeš nos.‘ Rekla sam: ‘Ne.‘ Ionako nisam htela da budem ‘lepa glumica‘. Odlučila sam da mi to nije cilj", rekla je ona za The Hollywood Reporter.

