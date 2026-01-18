Slušaj vest

Rijana je doživela malu, jednima neprijatnu, a drugima smešnu situaciju prilikom izlaska iz hotela u Njujorku, a snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama.

Pevačica je u gradu boravila zbog svog partnera A$AP Rokija, s kojim ima troje dece, a koji se pripremao za svoj debitantski nastup u emisiji "Saturday Night Live", u sklopu promocije četvrtog albuma "Don't Be Dumb". Par je prethodnih dana viđen kako uživa u izlascima po Njujorku - od večera do žurki povodom izlaska albuma.

Vrata je udarila pred hotelom

Na snimku koja kruži društvenim mrežama vidi se kako Rijana izlazi iz hotela "Four Seasons" u pratnji telohranitelja. U trenutku dok se približavala izlazu, vrata su se zaljuljala unazad i udarila je. 37-godišnja pevačica nije dramila - nasmešila se i, očito u svom stilu, dobacila telohranitelju sarkastično: "Kakav ste vi džentlmen."

Komentari podeljeni

Njena opaska odmah je pokrenula raspravu na internetu. Dok su jedni stali na Rijaninu stranu i tvrdili da je telohranitelj jednostavno trebao da pridrži vrata, drugi su istakli da mu to zapravo nije posao.

U galeriji pogledajte fotografije Rijane i A$AP Rokija:

Rijana i Asap Roki Foto: Quadir Moore/BFA.com / Shutterstock Editorial / Profimedia, Andrew H. Walker / Shutterstock Editorial / Profimedia, Neil Rasmus / Shutterstock Editorial / Profimedia

"On je njen telohranitelj, a ne dečko. Trebalo bi da znatrazliku", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: "Trebalo je samo da se instinktivno vrati i pridrži vrata. Treba mi muškarac koji zna da uradi jednostavne stvari, a da to ne mora da mu se govori."

Većina je zaključila jednu stvar

Ipak, mnogi su uvereni da je cela situacija bila bezazlena i da Rijana nije mislila ništa ozbiljno, već se samo našalila. "Kakav dobar humor", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Obožavam što uvek zna da se nasmeje."

Ne propustitePop kultura"Bila je bezobrazna prema snimatelju" Snimak Dženifer Lopez sa Zlatnih globusa preplavio mreže, zbog ovoga je svi napali (VIDEO)
Dženifer Lopez
Pop kultura10 godina nije objavila ni pesmu, fanovi joj pucaju po šavovima od iščekivanja a ona najavljuje četvrto dete
Rijana u novoj reklami fotosesiji za kolekciju 'Savage x Fenty' za Dan zaljubljenih
Pop kulturaTransrodna ćerka Ilona Maska je novo lice Rijaninog brenda: Promenila pol, odrekla se oca i preti da postane ozbiljna zvezda
Vivijan Vilson, transrodna ćerka Ilona Maska
Pop kulturaRijanine nove fotke nisu za one sa slabim srcem: Pevačica pokazala liniju tri meseca nakon porođaja i svi su zapanjeni
Rijana

Video: Rijana pokazala sina

Rijana pokazala sina Izvor: TikTok/rihanna