Rijana je doživela malu, jednima neprijatnu, a drugima smešnu situaciju prilikom izlaska iz hotela u Njujorku, a snimak se munjevitom brzinom proširio društvenim mrežama.

Pevačica je u gradu boravila zbog svog partnera A$AP Rokija, s kojim ima troje dece, a koji se pripremao za svoj debitantski nastup u emisiji "Saturday Night Live", u sklopu promocije četvrtog albuma "Don't Be Dumb". Par je prethodnih dana viđen kako uživa u izlascima po Njujorku - od večera do žurki povodom izlaska albuma.

Vrata je udarila pred hotelom

Na snimku koja kruži društvenim mrežama vidi se kako Rijana izlazi iz hotela "Four Seasons" u pratnji telohranitelja. U trenutku dok se približavala izlazu, vrata su se zaljuljala unazad i udarila je. 37-godišnja pevačica nije dramila - nasmešila se i, očito u svom stilu, dobacila telohranitelju sarkastično: "Kakav ste vi džentlmen."

Komentari podeljeni

Njena opaska odmah je pokrenula raspravu na internetu. Dok su jedni stali na Rijaninu stranu i tvrdili da je telohranitelj jednostavno trebao da pridrži vrata, drugi su istakli da mu to zapravo nije posao.

"On je njen telohranitelj, a ne dečko. Trebalo bi da znatrazliku", napisao je jedan korisnik. Drugi je komentarisao: "Trebalo je samo da se instinktivno vrati i pridrži vrata. Treba mi muškarac koji zna da uradi jednostavne stvari, a da to ne mora da mu se govori."

Većina je zaključila jednu stvar

Ipak, mnogi su uvereni da je cela situacija bila bezazlena i da Rijana nije mislila ništa ozbiljno, već se samo našalila. "Kakav dobar humor", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Obožavam što uvek zna da se nasmeje."

