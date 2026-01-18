Slušaj vest

Britanski novinar i voditelj Pirs Morgan (60) oporavlja se u bolnici nakon što je doživeo ozbiljnu povredu kuka i to zbog, kako sam kaže, “malog stepenika” u jednom londonskom restoranu.

Morgan je u nedelju popodne obavestio pratioce o svom zdravstvenom stanju putem društvenih mreža, objavivši fotografiju iz bolničkog kreveta. Na platformi X našalio se da je Nova godina „počela sjajno“, iako je završila operacijom.

Težak pad i prelom butne kosti

Kako je objasnio, tokom večere u Londonu spotakao se o mali stepenik, pri čemu je zadobio prelom butne kosti (femura) toliko ozbiljan da je bila neophodna ugradnja novog kuka.

Voditelj je naveo da ga sada očekuje šest nedelja hoda uz pomoć štaka, dok mu je putovanje na duge relacije zabranjeno narednih 12 nedelja.

Na kraju objave nije propustio da se našali u svom prepoznatljivom stilu:

„Krivim Donalda Trampa.“

Uz poruku je objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, uz podignut palac, a na Instagramu i dodatnu sliku – rendgenski snimak preloma.

Podrška kolega i javnosti

Komentari podrške brzo su se nizali. Novinarka i voditeljka Emili Mejtlis reagovala je porukom:

„Neee. Ovo je apsurdno,“ uz emotikone srca.

Sličnu poruku uputio je i Emon Holms, koji se našalio:

„Iskreno saosećam, prijatelju, ali ja sam stručnjak za ovu oblast ako ti treba savet ili poseta!“

Bivši engleski kriket reprezentativac Monti Panesar dodao je sportsku notu:

„Želim ti brz oporavak kako bi mogao da slaviš Arsenalove uspehe!“