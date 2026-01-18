Slušaj vest

Glumica Milica Milša pred kraj 2025. godine otkrila je da je imala operaciju nakon što je na tretmanu kod kozmetičarke uočeno da ima sumnjive promene na koži. Reč je o beningom tumoru,a kako je reagovala na vreme izbegla je bilo kakve komplikacije.

Sada kada je ovaj period ostavila iza sebem javno je govorila o svemu kroz šta je prošla:

Milica Milša Foto: TV Pink pritnscreen

"Hvala Bogu dobro sam, kada se to desilo ja sam odmah apelovala. Moja kozmetičarka je otkrila promenu na koži, pa sam ja otkrila još jednu. Imala sam bazoceluralni karcinom, to se operiše i skida, iskreno apelujem na sve ljude, da vode računa i da se pregledaju i da reše sve. Moram da kažem da sam ja videla tu promenu koja se meni pojavila negde u septembru mesecu, ja sam to videla, ali nisam očekivala da je nešto tako. Ja sam pitala moju kozmetičarku, a ona mi je rekla da odmah idem kod dermatologa i nekako me je naterala na to, jer sam ja htela da putujem, da odmorim, ali eto ja sam rekla Žarku i on me je odmah odveo, bio je moja najveća podrška, i opet ću apelovati idite na vreme, ne odlažite" rekla je Milica u emisiji "Premijera"

Milica je otkrila kako se osećala kada je saznala da ima karcinom:

"Iskreno nije nikada prijatno, moram da kažem da kada čuje bilo ko tu reč karcinom, to sve isprepada. Ja sam vodila računa, karcinom kože se dobijaju od sunca, a ja sam koristila faktor 50 i opet se desilo. Iskreno ja sam čekala 27. decembar da se operišem i vodila računa da se ne razbolim, Hvala Bogu ja kada sam se operisala, dobila sam rezultate i sve je beningno, hvala Bogu opet kažem. Sada imam te male ožiljke, ali su mi oni nebitni, važno je da je sve dobro", rekla je glumica pa otkrila da li se plašila dijagnoze:

Milica Milša izgradila je veoma uspešnu i bogatu karijeru Foto: Nemanja Nikolić

"Nisam uplašena, to je sada iza mene, kažu da će se to povući za 6, 10 meseci i da neće ostati rezovi...Ro je sad još uvek sveže to su ožiljci. Rekli su mi ne smeš da se savijaš, nisam mogla ruke da dignem. nisam mogla da se sagnem, ni da sedim ni da spavam...Nismo svesni koliko dekolte radi, kolko tu zapravo ima nerava. Svaki pokret je bio nemoguć To polako prođe" kaže ona.

Milica se osvrnula na snimanje serije:

"Žarko lepo to piše, i mi imamo lepu ekipu da napravimo to kako treba, imamo sjajnu ekipu, mi smo familija koja je uigrana i sve lepo ide" otkrila je Milica pa je progovorila o svom braku:

Žarko Jokanović i Milica Milša Foto: Nemanja Nikolić

" Žarko i ja slavmo 27 godina braka, uživamo u ljubavi svake godine, a bilo je teških godina, ali to su bile godine kada su naši mili i dragi odlaziliu, ali zajedno smo kroz sve to prolazili, to je nažalost deo života, najvažije je da se sećamo tih dragih ljudi kojima nikada niste rekli sve, ali ljubav ostaje" rekla je Milica sa suzama u očima.