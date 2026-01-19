Slušaj vest

Glumica Sofija Juričan (45) podelila je u subotu vest koja je oduševila njene pratioce – u drugom je stanju i uskoro će postati mama. Nakon emotivnog brodoloma i razvoda, Sofija je pronašla novu ljubav, ali je, po starom običaju, privatni život zadržala daleko od očiju javnosti.

Iako je sreću ponovo pronašla, identitet svog partnera nikada nije javno otkrila. Tek povremeno je delila zajedničke trenutke na društvenim mrežama, uglavnom sa putovanja u Bosnu i Hercegovinu, gde par često boravi, a upravo odatle potiču i fotografije koje je objavljivala na Instagramu.

Pogledajte u galeriji fotografije Sofije Juričan i njenog izabranika:

1/5 Vidi galeriju Sofija Juričan i njen partner Foto: printscreen/instagram/sofijajurican

Decenija ljubavi, pa kraj braka

Sofija je deset godina bila u vezi sa kolegom Radomirom Nikolićem, od čega su osam proveli u braku. Nakon dugog pokušaja da zajednicu sačuvaju, glumica je donela odluku da stavi tačku i krene novim putem.

O razvodu nikada nije želela da govori javno, ističući da je to isključivo njena lična stvar. Ipak, kada je ponovo zavolela – sreću nije krila, već ju je podelila sa pratiocima.

Foto: Printscreen/Instagram

Fotografija koja je sve rekla

Sofija je nedavno na Instagramu objavila fotografiju na kojoj je jasno da je u podmakloj trudnoći, čime je potvrdila lepe vesti. Čestitke su se nizale brzinom svetlosti, a među prvima su reagovale njene koleginice Miona Marković, Danica Maksimović, Sloboda Mićalović, kao i brojni prijatelji i fanovi.

„Sve što igram nosim u sebi, ali privatni život čuvam“

Glumica je ranije za Kurir otvoreno govorila o balansu između posla i intime:

– Sve što igram je u meni, ali se trudim da postoji granica. Imam prijatelje koji nisu iz sveta glume, ali i kolege koje veoma dobro poznajem. Trudim se da imam vreme za stvari mimo posla. Druga sam godina doktorskih studija na FDU. Jedna predstava biće moj doktorat i nadam se da ću moći i kasnije da je igram – poverila nam je tada.

Kako izgleda njen idealan slobodan dan?

Foto: Zorana Jevtić

Sofija je bez ulepšavanja opisala i svoju svakodnevicu van scene:

– Spremam kuću, volim da kuvam. Dve godine nisam kupila hleb, stalno mesim. Sa psom idem u šetnju, vikendom smo često na Adi. Volim jamb i društvene igre, uz dobru hranu i vino. Volim da pobedim – ne sedam za sto ako neću pobediti. Sad sam malo sazrela, pa se ne nerviram kao ranije. Volim da stvari uspeju i mnogo se trudim oko svega.

Video: Trudna Anja Mit pleše u pozorištu