Supruga pevača Hulija Iglesijasa koji je optužen za seksualno zlostavljanje dve žene, bivše radnice u njegovim vilama na Karibima, oglasila se nakon što su objavljeni detalji tih otpužbi. Miranda Rijnsburger je skoro četiri decenije u vezi sa muzičkom zvezdom.

Ubrzo nakon što je Hulio Iglesijas (82) kategorički negirao da je seksualno zlostavljao dve bivše radnice, njegova 22 godine mlađa supruga je prekinula ćutanje o toj temi. Pre nego što su na njegovom Instagram profilu onemogućeni komentari, ona je napisala: "Uvek uz tebe", a on joj je odgovorio emotikonom srca.

Poslala mu je nepokoljebljivu poruku koja je za neke očekivana pa čak i "opravdana" jer je on "na kraju krajeva muž", Međutim, mnogi je osuđuju što je javno podržala supruga, a slučaj o navodnom seksualnom zlostavljanju nije ni okončan. Neki i ne veruju u iskrenost njene poruke jer smatraju da je marketinški iskonstruisana.

Hulio Iglesijas koji je tri puta boravio u Srbiji, od 1990. je u vezi sa bivšom holandskom manekenkom. Venčali su se 24. avgusta 2010. godine na privatnoj ceremoniji u Marbelji. Imaju petoro dece - sinove Migela Alehandra, Rodriga i Giljerma, kao i kćerke bliznakinje Viktoriju i Kristinu.

Iglesijasa su i ranije pratili sudski procesi jer je više muškaraca poput Havijera Sančeza tvrdilo da su njegovi vanbračni sinovi.

Njegova prva supruga Izabel Prejsler (75) nije se oglašavala o skandalu, određeni španski političari podržali su Iglesijasa dok su ga brojne organizacije za zaštitu žena osudile.

Izabel Prejser je filipinska novinarka i TV voditeljka. Sa Hulijom je dobila troje dece, ćerku Šabeli i sinove Hulija mlađeg i pevača Enrikea Iglesijasa koji se odrekao očevog nasledstva zbog preke naravi Iglesijasa starijeg.

Hulio Iglesijas i Izabel Prejser bili su u braku od 1971. do 1979. godine. Venčala se 1980. sa Karlsom Falkom, markizom od Grinjona, sa kojim ima ćerku Tamaru.

Čuvena gospođa Prejsler koja je važila za najlepšu ženu u Španiji, a i danas tako opisuju njenu lepotu, dobila je sa bivšim partnerom Migelom Bojerom ćerku Anu.

Izabel Prejsler je od 2015. bila u vezi sa čuvenim književnikom Marioom Vargasom Ljosom koji je 2010. nagrađen Nobelovom nagradom za životno delo na Švedskoj akademiji u Stokholmu, čime je postao prvi južnoamerički dobitnik ovog priznanja od 1982. kada je ono pripalo Gabrijelu Garsiji Markusu. Preminuo je prošle godine.

