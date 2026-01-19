Madona prošetala svog 37 godina mlađeg dečka, a internet se usijao: "Godište je njene ćerke"
Američka muzička zvezda Madona ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je viđena u šetnji gradom sa znatno mlađim partnerom. Njihov zajednički izlazak nije prošao nezapaženo, a komentari na društvenim mrežama su se samo nizali.
Madona je delovala opušteno i samouvereno, dok je njen partner išao uz nju bez trunke nelagode. Iako su oboje bili ležerno obučeni, fokus javnosti nije bio na njihovom stilu, već na očiglednoj razlici u godinama koja i dalje iznenađuje mnoge.
Njihova veza traje već neko vreme, ali svaki novi javni izlazak ponovo pokreće rasprave o ljubavi, godinama i društvenim normama. Dok jedni smatraju da Madona ruši predrasude i živi po sopstvenim pravilima, drugi ne prestaju da komentarišu koliko je starija od svog izabranika.
Bez obzira na mišljenja okoline, par ne pokazuje znake da ih kritike dotiču. Naprotiv, deluju složno i raspoloženo, šaljući jasnu poruku da ih tuđa mišljenja ne zanimaju i da uživaju u zajedničkim trenucima.
