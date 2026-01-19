Slušaj vest

Američka muzička zvezda Madona ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti nakon što je viđena u šetnji gradom sa znatno mlađim partnerom. Njihov zajednički izlazak nije prošao nezapaženo, a komentari na društvenim mrežama su se samo nizali.

Madona je delovala opušteno i samouvereno, dok je njen partner išao uz nju bez trunke nelagode. Iako su oboje bili ležerno obučeni, fokus javnosti nije bio na njihovom stilu, već na očiglednoj razlici u godinama koja i dalje iznenađuje mnoge.

Madona sa dečkom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Njihova veza traje već neko vreme, ali svaki novi javni izlazak ponovo pokreće rasprave o ljubavi, godinama i društvenim normama. Dok jedni smatraju da Madona ruši predrasude i živi po sopstvenim pravilima, drugi ne prestaju da komentarišu koliko je starija od svog izabranika.

Madona sa dečkom Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Bez obzira na mišljenja okoline, par ne pokazuje znake da ih kritike dotiču. Naprotiv, deluju složno i raspoloženo, šaljući jasnu poruku da ih tuđa mišljenja ne zanimaju i da uživaju u zajedničkim trenucima.

(Kurir.rs/ Blic žena)

VIDEO: Madona