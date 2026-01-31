Slušaj vest

Pamela Anderson već neko vreme pojavljuje se u javnosti bez trunke šminke, a mnogi su taj potez doživeli kao trend ili marketinški trik.

Međutim, istina je mnogo emotivnija - slavna glumica je odlučila da potpuno izbaci šminku nakon smrti svoje dugogodišnje šminkerke Aleksis Vogel, koja je preminula od raka dojke 2019. godine.

Pamela Anderson u jeku popularnosti

Pamela je u intervjuu za "Elle" objasnila da joj je Aleksis bila više od saradnice, bila je osoba koja je oblikovala njen prepoznatljiv izgled iz 90-ih i ujedno neko kome je beskrajno verovala.

Bila je najbolja

- Bila je najbolja - rekla je Pamela Anderson.

- I od tada sam imala osećaj da je, bez Aleksis, za mene bolje da uopšte ne nosim šminku - dodala je.

Za Pamelu, šminka nikada nije bila samo rutina, već deo identiteta koji je godinama gradio tim ljudi oko nje. Nakon gubitka osobe koja je stajala iza njenog glamuroznog izgleda, Pamela je osetila da više nema potrebu da "zadržava" isti stil.

Zašto je Pamelin prirodan izgled postao simbol

Dok društvene mreže poslednjih godina forsiraju izrazito jake makeup trendove (inspirisane serijom Euphoria i sličnim estetikama), Pamela je odlučila da uradi ono što uvek radi, suprotno.

1/9 Vidi galeriju Pamela Anderson Foto: imageSPACE, Imagespace / Alamy / Profimedia, Laurent VU / Sipa Press / Profimedia, Felipe Ramales / SplashNews.com / Splash / Profimedia

- Videla sam da svi rade velike, upečatljive makeup look-ove… a ja sam tip koji ide protiv struje - priznala je i dodala da je život bez šminke za nju oslobađajući, zabavan i pomalo buntovan posebno u vremenu kada žene osećaju pritisak da moraju izgledati "mlađe" i "savršeno" kako stare.

Pamela o starenju: "Smejem se sebi"

Anderson je iskreno govorila o tome kako se oseća dok gleda promene na svom licu:

"Mislim da svi počnemo malo čudno da izgledamo kad ostarimo… i ja se nekad smejem sebi kad se pogledam u ogledalo."

Ovim stavom Pamela je ponovo pokazala da joj nije cilj da se uklopi u nametnute standarde, već da bude autentična i u tome leži razlog zašto je javnost danas vidi kao ikonu.

Povratak Pamele Anderson: od "otpisane" do modne inspiracije

U poslednjih nekoliko godina Pamela Anderson doživela je veliki povratak popularnosti. Generacija "Z" ponovo je otkrila njen stil iz 90-ih, a na mrežama se pojavio i termin "Pamcore", estetika inspirisana njenom frizurom, kožnim kombinacijama i prepoznatljivim glam izgledom.

Pamela je čak priznala da nije ni znala da postoji "Pamcore" sve dok joj sinovi nisu objasnili, jer ne koristi takve aplikacije i društvene mreže.

Sinovi Brendon i Dilan...

Veliku ulogu u njenoj novoj životnoj fazi imaju sinovi Brendon i Dilan Li. Brendon je producirao dokumentarac "Pamela: A Love Story", u kojem Pamela prvi put priča svoju verziju priče, bez senzacionalizma i tuđih interpretacija.

Pamela Anderson Foto: Collection ChristopheL / AFP / Profimedia

Pamela je taj proces opisala kao emotivan i dirljiv, a o svom sinu rekla:

"On je razlog zašto se sve ovo dogodilo. Deluje kao božanski trenutak. I veoma sam ponosna na njega."

(Kurir.rs/Informer)

VIDEO: Napravite Pamelinu čuvenu frizuru: