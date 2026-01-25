Slušaj vest

Oglas za učešće u nastupu Bed Banija na poluvremenu Superboula izazvao je lavinu komentara zbog neobičnih fizičkih uslova. Još prošle godine objavljeno je da će 31-godišnji muzičar, pravog imena Benito Antonio Martínez, nastupiti 8. februara na stadionu Levi’s u Santa Klari u Kaliforniji, čime bi trebalo da postane prvi solo muški latino izvođač na tom šouu.

Sporni uslovi za učešće

Prema oglasu koji se proširio Redditom, tražila se velika terenska ekipa koja bi s izvođačima izlazila na teren. Iako je uloga opisana kao "neplesna", od kandidata se očekivalo da izvode zadate, usklađene pokrete i kreću se prema unapred određenim pozicijama kao deo veće produkcije.

Bed Bani
Foto: Gladys Vega / Getty images / Profimedia

Međutim, mnoge je razočaralo što oglas traži i dosta stroge fizičke kriterijume: visinu između 170 i 183 cm, "vitku do atletsku građu" i sposobnost nošenja i kretanja u kostimima teškim do 18 kg.

Reakcije na društvenim mrežama

Fanovi koji ne upadaju u te okvire brzo su se javili u komentarima.

profimedia-0965077006.jpg
Benito Bed Bani Foto: Gregory Pace / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Minimalno 170 cm i vitka/atletska građa… Dosta mi je te priče da je to ideal kom svi treba da težimo", napisao je jedan korisnik, pa se našalio: "Ionako to ne mogu da vidim - očito gledaju preko moje glave." Drugi je dodao: "Plačem u vilenjačkom modu. Zašto nisam nasledio tatinu visinu?" Jedna obožavateljka je napisala: "Romantizovala sam nastup s Bed Banijem na Superboulu, a visoka sam 160 cm." Još jedan komentar sažeo je sve: "Plačem u stilu 'preniska sam'."

Bed Bani nastup na sceni
Bed Bani nastup na sceni Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Novi oglas s izmenjenim zahtevima

Kompanija Backlit Support, koja traži učesnike, u međuvremenu je povukla prvobitni oglas i objavila novi - s ažuriranim zahtevima.

U novoj verziji poručuju: "Ponovo otvaramo prijave za terensku ekipu za nastup na poluvremenu Superboula LX. Posao je u osnovi isti, ali posebno tražimo dodatne kandidate visine između 178 i 185 cm kako bismo zadovoljili ažurirane produkcijske zahteve."

Bed Bani
Bed Bani
Bed Bani nastupa na sceni
z4532536.jpg

