Keri Grant je za javnost bio simbol muževnosti, posebne harizme i samopouzdanja. Njegov život bio je sinonim za uzbuđenje i ekstravagancije, ali se iza tog besprekor­nog imidža krio dečak iz siromaštva, obeležen ranim gubicima i tišinom trauma koje su ga pratile do poslednjeg daha.

Ko je bio Keri Grant?

Keri Grant je rođen na dašanji dan 1904. godine u Bristolu i za publiku je bio simbol uglađenosti, samopouzdanja i bezvremenske elegancije.

Za milione gledalaca, Keri Grant je bio muškarac koji se kretao lako, govorio duhovito i voleo sa stilom. Na platnu je izgledao kao neko ko nikada nije sumnjao u sebe. Ali iza kamere, Keri Grant je često govorio da bi i sam voleo da bude Keri Grant i ta rečenica, izrečena napola u šali, otkrivala je istinu: lik koji je stvorio bio je njegova najteža uloga.

Pre nego što je postao holivudska legenda, bio je Arčibald Leh koji je odrastao u domu obeleženom očevim alkoholizmom i majčinom teškom depresijom. Raskol između onoga što je bio i onoga što je postao nikada nije uspeo da zatvori.

Kao devetogodišnjak doživeo je gubitak koji će ga definisati: jednog dana mu je rečeno da je majka otišla na put. Istina je bila daleko okrutnija - otac ju je smestio u psihijatrijsku ustanovu, bez objašnjenja i bez oproštaja. Keri Grnat je godinama verovao da je mrtva ili da ga je napustila, a pravu istinu saznao je tek u zrelom dobu, posle očeve smrti. Osećaj napuštenosti usađen u detinjstvu pretvorio se u trajnu emocionalnu distancu. Ljubav je postala nešto što je želeo. Spas je pronašao u mašti.

Sa četrnaest godina napušta školu i pridružuje se putujućoj akrobatskoj trupi. Amerika mu se otvorila kao pozornica, a dvadesete godine proveo je usavršavajući veštine u vodviljima: žonglirao je, hodao na štulama, učio tajming komedije i disciplinu tela. Tada je i oblikovan njegov jedinstveni stil - spoj fizičke preciznosti i suptilnog humora. Kada je 1931. stigao u Holivud, Arčibald Leh je morao da nestane i rođen je Keri Grant.

Ubrzo je postao jedna od najvećih zvezda Zlatnog doba Holivuda. Njegove uloge u ostvarenjima Alfreda Hičkoka učvrstile su ga kao status ikone. Na ekranu je bio muškarac koji kontroliše situaciju, ali ispod te spoljašnje sigurnosti provirivala je krhkost koja ga je činila neodoljivim. Dok je filmski zavodio najveće dive svog vremena, u privatnom životu lutao je kroz odnose, brakove i tajne koje mu nisu davale mira.

Njegova seksualnost ostala je jedno od najintrigantnijih poglavlja njegove biografije.

Keri Grant i Randolf Skot

Dugogodišnji zajednički život sa glumcem Randolfom Skotom, njihove fotografije i bliskost hranili su glasine koje Holivudnikada nije zvanično priznao. U industriji koja nije praštala odstupanja, Keri Grant je birao brakove, čak pet, kao štit i masku. Ipak, žene koje je voleo često su govorile o njegovoj emotivnoj zatvorenosti i nemogućnosti da se u potpunosti prepusti. Jedino dete dobio je kasno, u godinama kada je već bio legenda.

U potrazi za isceljenjem, okrenuo se tada legalnoj LSD terapiji, verujući da će mu pomoći da pomiri dečaka koji je bio i muškarca kojeg je svet obožavao. Tvrdio je da je prvi put osetio istinsku sreću, ali je kasnije priznao da je i to bio još jedan pokušaj bekstva od sebe.

Keri Grant je umro 1986. godine, tiho i bez ceremonije. Njegov pepeo rasut je na nepoznatoj lokaciji, daleko od reflektora i javnosti. Iza sebe je priču o čoveku koji je postao legenda, ali je ceo život tragao za sopstvenim licem iza maske savršenstva.

