Britanska glumica i model Elizabet Harli izgledala je senzacionalno dok je uživala u odmoru na Maldivima sa svojim sinom. Harli je na Instagramu pokazala svoju zategnutu figuru u živopisnom bikiniju sa leopard printom dok se opuštala na plaži.

U posebnom video klipu, Elizabet je takođe pokazala svoje leđne veštine u impresivnom hotelskom bazenu bez ivice. Snimak iz ptičje perspektive prikazuje glumicu kako gazi kroz kristalno čistu vodu pre nego što se zaustavi i pusti mokru kosu da joj padne preko ramena.

U natpisu videa napisala je da je bikini iz njene linije kupaćih kostima Elizabeth Hurley Swim, uz duhovitu poruku: „Volela bih da si ovde.“

Glumica je pozirala na stomaku na prugastom peškiru, držeći kokos, dok joj smeđa kosa pada u talasima preko ramena. Odevnu kombinaciju je upotpunila naočarima za sunce i ogrlicom u obliku srca.

