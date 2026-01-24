Slušaj vest

Silvester Stalone objavio je redak snimak iz teretane u svojoj vili u Palm Biču, vrednoj 35,3 miliona dolara, i pokazao tetovirane bicepse. Slavni glumac, koji 6. jula slavi 80. rođendan, uz video je priznao da mu s godinama sve teže pada da održava formu.

"Svake godine je sve teže i teže, ali zato moraš da se guraš sve jače i jače. Krv, znoj i suze", napisao je na Instagramu.

Svoju kućnu teretanu nazvao je "svetilištem", odnosno "crkvom" u kojoj, kako kaže, radi na tome da bude bolja verzija sebe. U selfi videu poručio je pratiocima da trening ne daje samo fizičku snagu, nego i osećaj samopouzdanja i spremnosti za životne izazove.

"Osećaš se bolje fizički, pa imaš snage da dođeš do svojih ciljeva, osećajući se spremno da se suočiš sa svakim izazovom", rekao je. Na kraju je dodao da treba "nastaviti udarati", te poručio: "Vidimo se uskoro."

Obožavatelji iskazali divljenje

Objava je izazvala lavinu komentara. Mnogi su mu pisali da izgleda neverovatno za svoje godine i da je "inspiracija" svima koji misle da je kasno za promene.

Slične poruke nizale su se i na Instagramu i na TikToku, a podršku su mu u komentarima ostavili i neki poznati, među njima Mario Lopez, Robert Patrik, Kim Filds i producent Rendal Emet.

Aktuelni i budući projekti

Stallone se nedavno pojavio u javnosti na dodjeli Kennedy Center Honors u Washingtonu, gdje je bio među dobitnicima, a tada je hodao uz pomoć štapa.

Ovih dana ponovo se spominje i zbog starijeg filma "Grudge Match" iz 2013, u kom glumi s Robertom de Nirom, a koji je završio među najgledanijima na Paramount+ u SAD. Osim glume, aktivan je i kao producent: prema navodima Screen Queenslanda, radi na biografskom filmu o odlikovanom heroju NAVY SEAL-a Majku Torntonu, u kom bi glavnu ulogu trebalo da imati Alan Ričson, a snimanje bi trebalo da krene u Australiji.

U pripremi je i film "I Play Rocky" reditelja Pitera Farelija, koji prati nastanak kultnog "Rokija" iz 1976. Stalone je nedavno podsetio da "Roki" po njemu nije sportski film, nego prvenstveno ljubavna priča - i da film "uspe ili propadne" upravo na emociji, a ne na borbama.

Paralelno radi i na četvrtoj sezoni serije "Tulsa King", u kojoj ima glavnu ulogu, te učestvuje kao izvršni producent u rijaliti takmičenju "Extracted", čija je premijera najavljena za 26. januar na Foxu.

U braku je 28 godina

Govoreći o tome kako želi da ga ljudi pamte, Stalone je rekao da bi voleo da bude simbol toga da i "prosečna osoba" može da pređe ogromne prepreke.

U privatnom životu 28 godina je u braku s Dženifer Flavin, s kojom ima tri ćerke - Sofiju, Sistin i Skarlet. Par se nakratko razišao 2022. godine, ali su se ubrzo pomirili. Iz prvog braka sa Sašom Cak ima sina Sirdžoa, a stariji sin Sejdž preminuo je 2012. godine u 36. godini.

